В заключение эксперт объясняет, что последние заявления Владимира Зеленского о возможных компромиссах в принятии решения по мирному урегулированию нужно воспринимать как признание истощенности ресурсов Украины и ее почти полной зависимости от западной помощи. При этом это реакция на растущее давление со стороны американских партнеров, которые устали от конфликта и требуют определенности, дополняет Фельдман:



«Подобными заявлениями глава киевского режима пытается продемонстрировать свою незаменимость и гибкость перед лицом возможных изменений в политике ключевого спонсора — США. По сути, он стремится адаптироваться к новой реальности, в которой идея “победы на поле боя” теряет поддержку, а переговоры на основе здравого смысла и учета российских законных интересов становятся неизбежностью».