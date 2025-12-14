Специальный посланник США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер в это воскресенье прибыли в Берлин. Как сообщают немецкие СМИ, в столице Германии у них запланированы консультации по вопросам украинского урегулирования в рамках обсуждения так называемого мирного плана Дональда Трампа.
Ожидается, что в понедельник Уиткофф и Кушнер проведут встречи с европейскими лидерами, а также с президентом Украины Владимир Зеленский. Сам Зеленский подтвердил, что направляется в Берлин для участия в переговорах и обсуждения возможных сценариев дальнейшего развития ситуации.
Накануне визита он сделал ряд примечательных заявлений. Зеленский отметил, что не намерен «держаться за кресло» и в случае проведения выборов Украина должна быть готова к любому исходу. Он также подчеркнул, что при провале текущих переговоров Киеву придется искать «другой путь», признав, что ни один мирный план не сможет устроить все стороны и неизбежно соглашение будет включать компромиссы.
Отдельно Зеленский напомнил, что ключевым желанием Киева остается вступление в НАТО в качестве гарантии безопасности, однако, по его словам, ни европейские партнеры, ни США такую перспективу не поддержали.
В Москве заявления украинского президента расценили как следствие внешнего давления. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что разговоры Зеленского о выборах напрямую связаны с позицией Вашингтона.
На фоне дипломатической активности сообщается об усиленных мерах безопасности у берлинского отеля Adlon, где проходят консультации американской делегации. В понедельник у Зеленского также запланированы встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, другими европейскими лидерами и представителями НАТО, что делает берлинский раунд одним из ключевых в текущем переговорном процессе.
В беседе с корреспондентом ВФокусе Mail профессор Академии труда и социальных отношений кандидат политических наук Павел Фельдман заявил, что американская администрация со времен президентства Д. Байдена располагает неопровержимыми доказательствами вины В. Зеленского в совершении коррупционных преступлений.
«Судя по всему, компрометирующие материалы есть и на европейских подельников киевского режима, которые активно препятствуют установлению мира. В случае если руководство Украины продолжит саботировать переговорный процесс, в Вашингтоне дадут отмашку к публикации очередной порции разоблачений. На их фоне так называемые “пленки Миндича” поблекнут. “, — поясняет Фельдман.
Отдельно Фельдман отмечает, что Дональд Трамп может пригрозить канцлеру Германии Мерцу, президенту Франции Макрону и премьеру Великобритании Стармеру выводом американских войск из Европы, если ее элиты и дальше будут препятствовать скорейшему завершению конфликта на Украине.
По словам эксперта, сейчас американская администрация действует прагматично, а главная цель для ее хозяина, Трампа, — глобальное экономическое противостояние с Китаем.
«Ему нужно нарастить влияние в Юго-Восточной Азии и ослабить позиции Пекина в Латинской Америке. Вашингтон крайне опасается сближения России и Китая. Дабы восстановить отношения с Москвой и урезать расходы на обеспечение безопасности своих союзников по НАТО, США необходимо во что бы то ни стало завершить украинский конфликт как можно скорее», — детально разбирает вопрос Павел Фельдман.
В заключение эксперт объясняет, что последние заявления Владимира Зеленского о возможных компромиссах в принятии решения по мирному урегулированию нужно воспринимать как признание истощенности ресурсов Украины и ее почти полной зависимости от западной помощи. При этом это реакция на растущее давление со стороны американских партнеров, которые устали от конфликта и требуют определенности, дополняет Фельдман:
«Подобными заявлениями глава киевского режима пытается продемонстрировать свою незаменимость и гибкость перед лицом возможных изменений в политике ключевого спонсора — США. По сути, он стремится адаптироваться к новой реальности, в которой идея “победы на поле боя” теряет поддержку, а переговоры на основе здравого смысла и учета российских законных интересов становятся неизбежностью».