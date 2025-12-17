Эксперт: что будет с ВСУ при массовом уходе наемников

Возможный массовый перевод иностранных наемников на Украине в штурмовики после ликвидации интернациональных легионов вряд ли повысит боеспособность ВСУ. Об этом ТАСС сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Расформирование так называемых интернациональных легионов — это попытка закрыть эти провалы за счет перераспределения людей. При этом иностранные наемники, даже находясь на официальной службе, сохраняют право в любой момент разорвать контракт. Массовый перевод в штурмовые части, где потери особенно высоки, вряд ли повысит боеспособность ВСУ», — сказал он.
Сальдо отметил, что подобное, скорее всего, приведет к уходу иностранцев из ВСУ и еще большему кадровому кризису.
«Это попытка решить системную проблему тактическими мерами, которая, как показывает практика, результата не дает», — добавил губернатор, подчеркнув, что ВСУ имеют серьезный кадровый дефицит личного состава в штурмовых соединениях.
Кем наемники служат в ВСУ
Военный эксперт, бывший танкист Борис Джерелиевский в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что значительная часть офицеров НАТО залегендированы под наемников, но в реальности они получают жалования в армиях своих стран. При этом, как он отметил, на время командировок на Украину, как, например, в польской армии, очень часто их выводят за штат или увольняют формально. Но после возвращения восстанавливают на службе.
«Как правило, это своего рода элита. Это прежде всего расчеты систем HIMARS, MLRS, Crab, зенитно-ракетные комплексы. Насколько известно, танки Leopard, которые поставляла Польша на Украину, имели польские экипажи. Кроме того, есть военные советники. Был момент, когда они присутствовали чуть ли не на каждом бригадном уровне. Также в ВСУ наемники — это специалисты разведки, технической и космической связи», — сказал собеседник издания.
Он добавил, что также есть наемники, которые не имеют дефицитных специальностей, но обладают боевым опытом. Они, как правило, выполняют функции инструкторов. При этом в рядах ВСУ есть и те, кто выполняет роль пушечного мяса.
«В основном это колумбийцы, также очень много грузин, поляков. Они действуют как обычные линейные части. Но в последнее время их очень часто использовали не в первом эшелоне, а скорее в качестве заградотрядов, а также для зачистки территории. Например, во время вторжения в Курскую область местные жители рассказывали о зверствах ВСУ, но особенно выделялись поляки. При этом были случаи, когда наемников кидали в пекло для решения каких-то кризисных ситуаций, но обычно это не помогало», — отметил военный эксперт.
Бросят в штурмовики
По словам Джерелиевского, если наемников отправят в штурмовики, то они станут самым главным расходным материалом. Он уточнил, что они являются для украинцев чужими и не представляют особой ценности.
«Для наемников не смогут реализовать те условия контракта, которые были ранее подписаны. Фактически этот переход в ВСУ эти контракты обнуляет. То есть самое главное, что они не смогут уйти, когда захотят. Поэтому сейчас наемники активно сопротивляются и пытаются уйти. Мотивация у них, конечно, разная, но никто не хочет умирать за Украину», — заявил военный эксперт.
Он добавил, что уход тех наемников, которые не являются специалистами в узких сферах, никак особо не повлияет на продолжение боевых действий.
«Я думаю, что уход именно специалистов был бы для ВСУ действительно критичным, потому что вся связь, техническая разведка осуществляется при помощи иностранцев. То есть если бы американцы отозвали своих специалистов, которые осуществляют наведение всех дальнобойных систем, которые бьют по нашим регионам, то это было бы очень чувствительно для Киева. А пушечного мяса из наемников в ВСУ может набраться две-три бригады по численности. Конечно, это не то, что может капитально подорвать боеспособность ВСУ», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.