Эксперт: что будет с обучением детей мигрантов, если они провалят новые школьные тесты

С 1 апреля начался прием заявлений для зачисления детей в первый класс, но в школы попадут не все. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин напомнил, что вступил в силу закон, согласно которому детям мигрантов потребуется сдать тест по русскому языку, чтобы оказаться за партой.
— С первоначальным предложением Рособрнадзора, что для успешной сдачи тестирования по русскому языку детям мигрантов необходимо будет правильно выполнить 30% работы, не согласились. Оно было переработано, — рассказал Володин.
В итоговом варианте закона значится цифра — 90%. То есть, чтобы ребенок, рожденный в семье иностранцев, поступил, например, в шестой класс, ему требуется ответить правильно минимум на 20 вопросов из 22.
На 1 января 2025 года в нашей стране проживало свыше 780 тысяч несовершеннолетних иностранных граждан.
Член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов объяснил ВФокусе Mail, что введение правил может в будущем снизить число мигрантов в России.
— В Административном кодексе есть соответствующие правила по вопросу ответственности некачественного воспитания детей. Как только подростки не прошли тест и их не взяли в школу, при этом они не покинули Россию и через год они опять не сдали экзамен, то есть повод для привлечения к ответственности мигрантов и дальнейшей их высылки, — пояснил член СПЧ.
Кабанов напомнил, что право на образование у нас обеспечено Конституцией, но важно и его качество. Не знающие русского языка дети только снижают успеваемость. По мнению собеседника ВФокусе Mail, тестирование не ущемляет права мигрантов и в первую очередь с введением тестирования проявляется забота о наших детях.