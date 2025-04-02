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Эксперт: что будет с обучением детей мигрантов, если они провалят новые школьные тесты

Дети мигрантов должны будут ответить на 90% вопросов по русскому языку, чтобы попасть в школу. Член СПЧ рассказал ВФокусе Mail, как новое правило в перспективе решит вопрос с пребыванием иностранцев в России.

Даниил Черных
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИАМО

С 1 апреля начался прием заявлений для зачисления детей в первый класс, но в школы попадут не все. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин напомнил, что вступил в силу закон, согласно которому детям мигрантов потребуется сдать тест по русскому языку, чтобы оказаться за партой.

— С первоначальным предложением Рособрнадзора, что для успешной сдачи тестирования по русскому языку детям мигрантов необходимо будет правильно выполнить 30% работы, не согласились. Оно было переработано, — рассказал Володин.

В итоговом варианте закона значится цифра — 90%. То есть, чтобы ребенок, рожденный в семье иностранцев, поступил, например, в шестой класс, ему требуется ответить правильно минимум на 20 вопросов из 22.

На 1 января 2025 года в нашей стране проживало свыше 780 тысяч несовершеннолетних иностранных граждан.

Член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов объяснил ВФокусе Mail, что введение правил может в будущем снизить число мигрантов в России.

— В Административном кодексе есть соответствующие правила по вопросу ответственности некачественного воспитания детей. Как только подростки не прошли тест и их не взяли в школу, при этом они не покинули Россию и через год они опять не сдали экзамен, то есть повод для привлечения к ответственности мигрантов и дальнейшей их высылки, — пояснил член СПЧ.

Кабанов напомнил, что право на образование у нас обеспечено Конституцией, но важно и его качество. Не знающие русского языка дети только снижают успеваемость. По мнению собеседника ВФокусе Mail, тестирование не ущемляет права мигрантов и в первую очередь с введением тестирования проявляется забота о наших детях.