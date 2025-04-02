Эксперт: что будет с обучением детей мигрантов, если они провалят новые школьные тесты

— В Административном кодексе есть соответствующие правила по вопросу ответственности некачественного воспитания детей. Как только подростки не прошли тест и их не взяли в школу, при этом они не покинули Россию и через год они опять не сдали экзамен, то есть повод для привлечения к ответственности мигрантов и дальнейшей их высылки, — пояснил член СПЧ.