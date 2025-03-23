Эксперт Чепель: стресс у родителей губителен для детей в конце учебного года

Эксперт предлагает сосредоточиться на создании здоровой психологической атмосферы дома. «Давайте будем честны: ребенок очень устает. Он принужден к этому, он это не выбирал — мы свое рабочее место выбираем, а дети не выбирают ни учителей, ни школу, ни одноклассников. Вот поэтому они должны отдохнуть. Хорошую семейную атмосферу помогут создать семейная вечерняя трапеза, совместное чтение, просмотр хорошего фильма. Еще нужны действительно настраивающие фразы — позитивные высказывания», — рассказала психолог ТАСС.