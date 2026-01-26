Эксперт: чем закончится суд Словакии в борьбе за импорт российского газа

Совет Европейского союза утвердил окончательный график полного отказа от российского газа. Согласно принятому решению, импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) должен быть прекращен к концу 2026 года, а трубопроводных поставок — не позднее 30 сентября 2027 года. Документ допускает возможность однократной отсрочки до 1 ноября 2027 года для стран, которые столкнутся с критическими сложностями в заполнении газовых хранилищ перед отопительным сезоном. Решение было принято квалифицированным большинством в рамках программы REPowerEU, несмотря на сопротивление Словакии и Венгрии, проголосовавших против. Будапешт уже анонсировал обращение в Суд ЕС, и теперь к нему готовится и Братислава.