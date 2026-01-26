Эксперт: чем закончится суд Словакии в борьбе за импорт российского газа

Иск против Брюсселя
Совет Европейского союза утвердил окончательный график полного отказа от российского газа. Согласно принятому решению, импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) должен быть прекращен к концу 2026 года, а трубопроводных поставок — не позднее 30 сентября 2027 года. Документ допускает возможность однократной отсрочки до 1 ноября 2027 года для стран, которые столкнутся с критическими сложностями в заполнении газовых хранилищ перед отопительным сезоном. Решение было принято квалифицированным большинством в рамках программы REPowerEU, несмотря на сопротивление Словакии и Венгрии, проголосовавших против. Будапешт уже анонсировал обращение в Суд ЕС, и теперь к нему готовится и Братислава.
Словакия официально заявила о своем несогласии. Государственный секретарь МИД Марек Эшток отметил, что хотя страна поддерживает общую цель снижения зависимости от ископаемого топлива, новые правила игнорируют реальное положение наиболее уязвимых членов Евросоюза.
«Словацкая Республика проголосовала против принятия регламента из-за ожидаемых негативных экономических и финансовых последствий, а также потенциального негативного влияния на безопасность поставок газа», — пояснил он.
Главные претензии Братиславы связаны с ее географическим положением. Будучи страной, не имеющей выхода к морю и прямого доступа к терминалам СПГ, Словакия зависит от транзитной инфраструктуры соседей, где существуют «узкие места», способные ограничить доступность и сделать цену альтернативного газа неподъемной. Второй аргумент — юридические и финансовые риски досрочного разрыва долгосрочных контрактов с «Газпромом», которые могут привести к многомиллиардным искам и арбитражным разбирательствам.
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар подтвердил намерение страны оспорить регламент в Суде ЕС. «Мы не можем принять решения, которые не отражают реальные возможности и специфику отдельных стран», — заявил он.
Кроме того, Братиславу беспокоит возможное распространение логики запрета на нефтяной сектор, поскольку Еврокомиссия уже готовит предложение о полном отказе от российской нефти к концу 2027 года.
В одиночку не справиться
Доцент Финансового университета при правительстве РФ Вадим Трухачев оценил шансы Словакии на успех в судебном оспаривании запрета импорта российского газа в ЕС как крайне низкие. Он подчеркнул, что страна слишком мала и экономически слаба, чтобы действовать в одиночку. «Словакия — не Чехия. Словакия очень маленькая и бедная по европейским меркам страна, поэтому шансы ее стремятся к нулю», — заявил эксперт.
По его мнению, у Словакии появилась бы «какая-то перспектива» лишь в том случае, если бы к ее позиции присоединились более влиятельные члены Евросоюза.
«У Братиславы появится шанс только в том случае, если к вопросу о поставках российского газа вернется Чехия и Австрия в особенности», — пояснил Трухачев. Он отметил, что даже Чехия, чей вес в ЕС значительно выше, дала бы лишь небольшой шанс, а Венгрия, несмотря на яркую позицию своего премьер-министра Виктора Орбана, также является страной-получателем средств из бюджета ЕС, а не донором, что снижает ее политическое влияние.
Эксперт напомнил, что Словакия уже активно ищет альтернативы, следуя примеру других стран региона. «Словакия вслед за Венгрией, Чехией, Австрией и Словенией также подписала контракты с Алжиром», — отметил он, добавив, что также рассматриваются поставки из Азербайджана и Норвегии. Однако, по его оценке, полноценно заместить российский газ, который до 2022 года составлял около 90% импорта, не получится.
«США выигрывают от всего, что разрывает отношения России и Европы. Америка — настоящий бенефициар от любого разрыва отношений России с любой страной ЕС», — подытожил Трухачев.