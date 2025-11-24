Эксперт: чем ответит Россия на учения стран НАТО в Балтийском море

«У нас есть авиация, корабли морского флота. Мы можем наши суда сопровождать. Так что я думаю, что в ходе этих учений мы покажем им, что мы их не игнорируем, но и готовы показать им то, что не допустим блокады ни Финского залива, ни Калининградской области. Также не позволим захватывать наши суда и корабли. Это будет параллельно или демонстративно. Мы будем охранять наши суда, которые будут в ходе учения проходить по этим маршрутам», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.