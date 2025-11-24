Эксперт: чем ответит Россия на учения стран НАТО в Балтийском море

В Балтийском море начались учения стран-членов НАТО под руководством военно-морских сил Финляндии. Маневры Freezing Winds 25 пройдут с 24 ноября по 4 декабря на южном побережье Финляндии, в Архипелаговом море и Финском заливе.
В мероприятиях будут задействованы корабли и личный состав военно-морских сил Бельгии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и США. Кроме того, к ним присоединится и 1-я постоянная противоминная группа НАТО.
В общей сложности в данных учениях будут задействованы порядка пяти тысяч военных и около 20 кораблей. Также с ними примут участие истребители, вертолеты и самолеты морского наблюдения.
По информации ВМС Финляндии, участники маневров будут отрабатывать защиту морского сообщения и критической инфраструктуры, оборонительные действия при высадке морского десанта и совместные операции флота с береговыми силами.
Демонстрация силы
Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, подобные учения проводятся не только на Балтике, но и в других морях. По его словам, соответствующие маневры силы НАТО организуют для отработки сценария по борьбе с пиратами, которые захватывают суда, с контрабандой и прочим.
«Конечно, в данном случае это также попытка продемонстрировать России, что они могут захватывать, останавливать суда, которые идут с нефтью в российские порты или из них — в Санкт-Петербург или Калининград. Страны НАТО же хотят превратить Балтийское море во внутреннее море Североатлантического альянса. Но мы покажем, что это им не удастся. При этом Россия не будет обострять ситуацию, а будет спокойно совершать необходимые действия. Наши корабли будут идти туда, куда нам надо, не обращая внимания на их попытки», — сказал собеседник издания.
Чем чреват захват российского танкера
Военный эксперт отметил, что захват какой-либо из стран российского корабля будет расцениваться в качестве объявления войны. При этом необходимо смотреть, какие именно действия были совершены.
«Недавно французы останавливали наш танкер в Атлантике. Осмотрели, полазали и пошли дальше. Финны остановили корабль с российским экипажем, но также немного подержали и отпустили. То есть все зависит от того, как будут развиваться те или иные действия. Потому что есть морской кодекс, который предусматривает в случае нарушений остановку судна, если есть на то основания. В противном случае мы, конечно, покажем свою силу», — добавил Литовкин.
Ответ России на учения НАТО
По словам военного эксперта, Москва может осуществить ответ прямо во время проведения учений странами НАТО. Он уточнил, что российские корабли могут идти с поддержкой, к примеру, авиации.
«У нас есть авиация, корабли морского флота. Мы можем наши суда сопровождать. Так что я думаю, что в ходе этих учений мы покажем им, что мы их не игнорируем, но и готовы показать им то, что не допустим блокады ни Финского залива, ни Калининградской области. Также не позволим захватывать наши суда и корабли. Это будет параллельно или демонстративно. Мы будем охранять наши суда, которые будут в ходе учения проходить по этим маршрутам», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.