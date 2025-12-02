Эксперт: чем ответит Москва на «упреждающий удар» НАТО

Глава военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил о возможности рассмотреть нанесение упреждающего удара на фоне якобы действий РФ против альянса. Об этом он сообщил газете Financial Times.
«Мы думаем о том, чтобы действовать более агрессивно и упреждающе вместо того, чтобы реагировать», — сказал он.
Издание отмечает, что некоторые дипломаты, особенно из стран Восточной Европы, призывают НАТО перестать просто реагировать и нанести ответный удар.
«Драгоне заявил, что “упреждающий удар” можно было бы считать “оборонным действием”, — пишет издание.
При этом адмирал подчеркнул, что подобный сценарий далек от традиционного «способа мышления» Североатлантического альянса. Он добавил, что сложности касаются «правовых рамок, вопроса юрисдикции», того, кто именно будет совершать подобные действия.
Безответственный шаг
Слова Драгоне о возможности упреждающих ударов против России в качестве оборонительных действий являются безответственными и свидетельствуют о готовности блока к эскалации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Рассматриваем заявление Дж. Каво Драгоне о возможном нанесении упреждающих ударов по России как крайне безответственный шаг, свидетельствующий о готовности альянса и дальше двигаться в сторону эскалации», — сказано в заявлении дипломата.
Отмечается, что подобные слова в Министерстве иностранных дел России расценивают в качестве целенаправленной попытки подрывать усилия по выходу из конфликта на Украине.
НАТО не является оборонительным союзом
Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что НАТО позиционирует себя в качестве оборонительного союза, однако «более агрессивной, террористической организации на планете не было». Он вспомнил удары альянса по Югославии, Ираку, Афганистану, хотя эти страны на членов блока не нападали, подчеркнул собеседник издания.
«Во-первых, подобными заявлениями они хотят показать, что Россия агрессор и что они якобы могут ее к ногтю прижать. Во-вторых, выпрашивают деньги на НАТО, чтобы они могли противостоять России. А в-третьих — это самый настоящий самопиар. Какую войну эти генералы и адмиралы НАТО выиграли? Афганистан, где 20 лет были и Соединенные Штаты, и НАТО, и не победили. Югославию принудили к миру, но они не победили. Ирак — разрушили страну, но успеха также не добились. Поэтому это просто дешевые адмиралы и генералы, которые не дорожат честью и достоинством, трепятся на публику и показывают, что они якобы сильные», — сказал военный эксперт.
Возможный ответ Москвы
Литовкин заметил, что представители НАТО никогда не говорят о том, что будет после того, как они нанесут такой удар по России. Он отметил, что за этим последует «сокрушительный ответ».
«Никакой альянс его не выдержит, потому что Европа — тесное пространство. Россия будет продолжать укреплять свою оборону, безопасность, чтобы никто не смог нам ничего диктовать», — добавил военный эксперт.
Литовкин напомнил, что в одном из пунктов ядерной доктрины указано, что «если на Россию или ее союзника нападет государство или коалиция стран, обладающая ядерным оружием, то она вправе применить свое ядерное оружие».
«НАТО — это коалиция, обладающая ядерным оружием. Вот и весь ответ», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.