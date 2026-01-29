Психолог, депутат и специалист: чем опасно появление легальных онлайн-казино в России

«Фактически, проблему решили легализовать, и поэтому мы наблюдаем всплеск на стабильной основе. Игромания растет, обороты исчисляются миллиардами. Точной статистики вам никто не скажет, но проблема стала огромной именно из-за легализации. Представьте: когда ты за пять минут можешь взять кредит или микрозайм, а за десять минут слить эти деньги, это приводит к существенному росту зависимости. Это очень печально. Для семьи это часто означает финал. Игроман делает такие долги, что зачастую семья лишается недвижимости. Один серьезный игроман может разорить несколько семей: и родительскую, и ту, которую успел создать. Такие люди превращаются в насос для перекачки денег. В обезумевший насос», — подытожил Шуров.