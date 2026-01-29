Психолог, депутат и специалист: чем опасно появление легальных онлайн-казино в России

Фишка для бюджета
Минфин России во главе с Антоном Силуановым предлагает легализовать онлайн-казино под жестким государственным контролем, пишет «Коммерсантъ». Соответствующее письмо было направлено на рассмотрение президенту Владимиру Путину, рассказали сразу несколько источников издания. Предполагается, что доступ к азартным играм в сети может быть предоставлен через единственного специального оператора. Его обязанностью станет ежемесячное отчисление в казну не менее 30% от выручки. По прогнозам министерства, эта мера способна приносить бюджету порядка 100 миллиардов рублей в год и поставить под контроль нелегальный рынок с годовым оборотом более трех триллионов рублей.
Напомним, что в октябре 2006 года президент Владимир Путин передал лидерам думских фракций законопроект, который перевернул всю систему азартных игр в стране. Документ предусматривал полный вывод всех казино и игровых залов в специальные зоны. Путин аргументировал решение тем, что игорный бизнес наносит гражданам серьезный моральный и материальный ущерб. Он сравнивал его вред с алкоголизацией населения. Общественный резонанс подогревали и громкие уголовные расследования тех времен, например, «Дело подмосковных прокуроров». Его особенностью было то, что в организации нелегального бизнеса обвинялись высокопоставленные прокуроры и их близкие.
Обратная сторона легализации
Председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов рассказал ВФокусе Mail, что такая законодательная инициатива пока в нижнюю палату парламента не поступала.
«Минфин имеет право обсуждать разного рода предложения, направленные на повышение доходной части бюджета. Но любые изменения нужно обязательно смотреть через призму последствий, — пояснил депутат. — Не просто так в регионах сокращают время продажи алкоголя. С одной стороны, это выпадающие доходы, с другой стороны, это позитивно влияет на здоровье граждан и на сокращение уровня смертности. То же самое и в вопросах работы казино».
Психиатр-нарколог Василий Шуров отметил, что, согласно мировой статистике, от 5% до 8% людей страдают игровой зависимостью, однако более-менее репрезентативной статистики по России нет. По его оценке, проблема стабильно сохраняется, особенно среди подростков и тех, кто не имеет специальности и постоянного дохода, поскольку такие люди «очень легко ведутся на эти дебильные ставки, лотереи, игровые автоматы».
Эксперт напомнил, что в свое время были предприняты значительные усилия по борьбе с игорным бизнесом. «Однако обратной стороной этих мер стало распространение онлайн-ставок, которые стали рекламироваться в интернете», — сказал он.
«Фактически, проблему решили легализовать, и поэтому мы наблюдаем всплеск на стабильной основе. Игромания растет, обороты исчисляются миллиардами. Точной статистики вам никто не скажет, но проблема стала огромной именно из-за легализации. Представьте: когда ты за пять минут можешь взять кредит или микрозайм, а за десять минут слить эти деньги, это приводит к существенному росту зависимости. Это очень печально. Для семьи это часто означает финал. Игроман делает такие долги, что зачастую семья лишается недвижимости. Один серьезный игроман может разорить несколько семей: и родительскую, и ту, которую успел создать. Такие люди превращаются в насос для перекачки денег. В обезумевший насос», — подытожил Шуров.
Ситуация с казино в России
В настоящее время онлайн-казино в России запрещены. Легально азартные игры в интернете доступны только через букмекерские конторы и тотализаторы, оборот которых в 2024 году составил 1,7 трлн рублей. Посетить классическое казино можно лишь в специальных игорных зонах. На сегодняшний день их всего четыре: «Красная Поляна» в Сочи, «Янтарная» в Калининградской области, «Сибирская монета» в Алтайском крае, «Приморье» в Приморском крае. Еще две находятся в стадии строительства — одна из них в Крыму, другая — на Алтае.
Представители легального игорного бизнеса в целом поддерживают идею легализации онлайн-казино, видя в ней шаг к мировой практике и способ борьбы с «серым» сектором. Однако они указывают на важное условие успеха — необходимость серьезного государственного контроля, чтобы легализация не привела к бесконтрольному распространению игр и росту лудомании в стране. Без эффективных ограничительных мер, таких как лимиты на ставки и контроль за рекламой, эффект от реформы может быть прямо противоположным.
Битва за игрока
По мнению эксперта по игорному бизнесу Дмитрия Слободкина, проблема заключается не в самом запрете азартных игр, а в том, чтобы создать качественный продукт, который окажется привлекательнее нелегального и действительно перетянет к себе миллионы игроков.
«Существуют успешные международные прецеденты. Возьмем, к примеру, Соединенные Штаты. Там ушло несколько лет на переговоры с офшорными операторами, чтобы убедить часть из них перерегистрироваться и работать на американской территории, что принесло бюджету дополнительные доходы. Это известный и работающий пример. Подобные модели, где легализованы и онлайн-ставки, и виртуальные казино, действуют и в других странах», — рассказал специалист по гэмблингу.
При этом эксперт раскритиковал финансовые прогнозы министерств, назвав их преждевременными и оторванными от реальности. «Это просто расчетные цифры, взятые с потолка, которые вряд ли станут реальными до тех пор, пока нельзя будет оценить стоимость затрат на создание такого предприятия, возможную прибыль и так далее», — пояснил Слободкин.
Он считает, что финансовая успешность проекта будет зависеть не от размера налога, а от конкурентоспособности предприятия. Будущее легального сегмента напрямую связано с тем, получится ли донести до рядового потребителя простую мысль: делать ставки в российской легальной конторе выгоднее и безопаснее, чем на иностранном сайте.
«Однако одного осознания недостаточно, — подчеркнул Слободкин. — Это должно быть подкреплено реальными преимуществами. Легальный рынок обязан быть конкурентоспособным не только на словах, но и в том плане, какие именно условия — коэффициенты, бонусы, удобство сервиса — компания предоставляет для игроков». Главными стратегическими козырями в этой конкурентной борьбе специалист по игорному бизнесу назвал безопасность и полную прозрачность операций.
«Если ты делаешь ставки через единый букмекерский центр, который интегрирован в государственную систему регулирования, то весь процесс становится абсолютно прозрачным. Это не просто обещание, а технологическая и юридическая данность. Следовательно, и с мошенничеством дело будет обстоять совершенно иначе, потому что все финансовые потоки и операции контролируются государством. Для игрока это прямая гарантия того, что его права защищены, а правила игры честны и неизменны», — добавил Слободкин.
Однако если эта идея будет реализована, возникнет вполне закономерный вопрос, почему тогда в России запрещено оффлайн-казино. «В чем смысл? Сначала их запретили, а теперь хотят разрешить онлайн-казино, то есть делать ставки не вставая с дивана. Чем же тогда плохи были обычные игровые автоматы и залы?» — удивляется эксперт. Такой подход, по его мнению, кажется, довольно непоследовательным. «Так мы считаем, что это плохо или хорошо? С этим надо бороться или нет?».