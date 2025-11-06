Эксперт: чем обернется для НАТО блокирование Калининградской области

НАТО отрабатывает сценарии блокирования Калининградской области и усиливает военное присутствие в странах Балтии. Об этом в интервью газете «Известия» заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
«Во время учений альянса отрабатываются такие сценарии, как блокирование Калининградской области. Идет активная милитаризация региона, накачка его коалиционными силами и средствами», — сказал он.
По словам замглавы МИД, в таких условиях перспективы для диалога по снижению напряженности крайне ограничены, так как страны Североатлантического альянса не проявляют готовности к открытому и равноправному обсуждению мер деэскалации.
Грушко также подчеркнул, что РФ будет использовать все международно-правовые и иные механизмы для защиты своих национальных интересов.
«На грани ходят»
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что обстановка вокруг Калининградской области очень напряженная. Подобные действия НАТО будут расцениваться как объявление войны, отметил он.
«Это все равносильно объявлению войны. Там сейчас обстановка очень тревожная. Особенно она стала такой после вступления в НАТО Финляндии и Швеции. Соответственно, возросло количество военных учений, а также увеличились провокации со стороны Североатлантического альянса, к примеру, задержания наших судов», — сказал собеседник издания.
Дандыкин добавил, что российский ответ на возможную блокаду Калининградской области не заставит себя ждать.
«Я думаю, что мы найдем, как ответить на подобные шаги НАТО, если страны альянса перейдут определенный рубеж. Они, в общем-то, на грани ходят», — подчеркнул военный эксперт.
В планах у НАТО есть и Санкт-Петербург
Североатлантический альянс также хочет блокировать и Санкт-Петербург, отметил Дандыкин. По его словам, эти российские рубежи «никак не дают им покоя».
«Калининградская область является таким плацдармом между Польшей и Литвой. У немцев, кстати, свой взгляд на этот регион. Германия отвечает за все это хозяйство на Балтике. Они все корректируют, там же и штаб их находится. Но здесь не стоит забывать, что НАТО хочет и Санкт-Петербург заблокировать, поскольку эти регионы никак не дают им покоя», — заявил военный эксперт.
В июле командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью заявлял, что в Североатлантическом альянсе спланировали подавление потенциала российских сил в Калининградской области. В данном случае, по его словам, речь идет о плане «сдерживания на восточном фланге», который предполагает усиление наземного потенциала и улучшение взаимодействия военной сферы и промышленности в блоке.
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что НАТО превратился в «инструмент конфронтации». Он отметил, что это вынуждает Москву учитывать это и принимать соответствующие меры для обеспечения собственной безопасности.