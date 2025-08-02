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Эксперт: чем грозит массовый бунт в Виннице киевскому режиму

Украинские военкомы собрали на стадионе «Локомотив» в Виннице около 100 насильно мобилизованных мужчин, после этого местные жители выломали ворота, чтобы прорваться на территорию и вызволить пойманных работниками ТЦК людей. Активное участие в беспорядках принимали жены и матери пострадавших. На помощь «людоловам» из Львова прибыла полиция для усмирения «недовольных рабов». Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович рассказал ВФокусе Mail, что означает самый массовый бунт для киевских чиновников.

Аркадий Иванов
Автор ВФокусе Mail
Источник: Газета.Ру

Участников бунта арестовывали и вывозили в фургонах львовской полиции. Штурм стадиона-накопителя для «бусифицированных» стал самым массовым волеизъявлением местных жителей, не согласных с политикой киевского режима и отправкой своих друзей и родственников на фронт. При том, что конфликты и стычки с ТЦК происходят на Украине каждый день, но до сих пор это были стихийные случаи отпора, теперь же украинцы начали самоорганизовываться.

Источник: Газета.Ру

Сами тцкшники обнародовали собственную версию событий: «У пункта сбора военнообязанных собралась группа гражданских лиц, которые вели себя агрессивно, пытались незаконно проникнуть на территорию и повредили имущество».

На Украине тема ТЦК давно уже самая болезненнная, «людоловов» из ТЦК ненавидят даже пропагандисты киевского режима. На Банковской понимают, что подобные бунты могут захватить всю страну и пытаются нивелировать этот тренд, пишут украинские паблики. В местных соцсетях расходится видео, как против беременной женщины, отбивавшей мужа, распылили газ.

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович отмечает, что штурм в Виннице демонстрирует рост протеста в украинском обществе против мобилизации и бессмысленной войны с Россией.

— Рост протестных настроений На Украине признается уже многими элитариями, включая депутатов Рады. Сами по себе подобные протесты, как мы видим, достаточно легко подавляются полицией за счет превосходства в вооружении и неорганизованности толпы, но по мере дальнейшегоразвития социального напряжения, подобные активные действия, штурмы и протесты могут быть кем-то возглавлены. Речь идет о перехвате инициативы в рамках внутриэлитных конфликтов и обсуждаемых планов замены Зеленского на Залужного. Поэтому я считаю, что это первые большие трещины в фундаменте киевского режима и они могут быть использованы и украинскими группировками для решения своих вопросов и гипотетически украинским обществом для улучшения своего положения и завершения фашистской диктатуры Зеленского и националистов.