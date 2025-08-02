— Рост протестных настроений На Украине признается уже многими элитариями, включая депутатов Рады. Сами по себе подобные протесты, как мы видим, достаточно легко подавляются полицией за счет превосходства в вооружении и неорганизованности толпы, но по мере дальнейшегоразвития социального напряжения, подобные активные действия, штурмы и протесты могут быть кем-то возглавлены. Речь идет о перехвате инициативы в рамках внутриэлитных конфликтов и обсуждаемых планов замены Зеленского на Залужного. Поэтому я считаю, что это первые большие трещины в фундаменте киевского режима и они могут быть использованы и украинскими группировками для решения своих вопросов и гипотетически украинским обществом для улучшения своего положения и завершения фашистской диктатуры Зеленского и националистов.