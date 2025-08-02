Участников бунта арестовывали и вывозили в фургонах львовской полиции. Штурм стадиона-накопителя для «бусифицированных» стал самым массовым волеизъявлением местных жителей, не согласных с политикой киевского режима и отправкой своих друзей и родственников на фронт. При том, что конфликты и стычки с ТЦК происходят на Украине каждый день, но до сих пор это были стихийные случаи отпора, теперь же украинцы начали самоорганизовываться.
Сами тцкшники обнародовали собственную версию событий: «У пункта сбора военнообязанных собралась группа гражданских лиц, которые вели себя агрессивно, пытались незаконно проникнуть на территорию и повредили имущество».
На Украине тема ТЦК давно уже самая болезненнная, «людоловов» из ТЦК ненавидят даже пропагандисты киевского режима. На Банковской понимают, что подобные бунты могут захватить всю страну и пытаются нивелировать этот тренд, пишут украинские паблики. В местных соцсетях расходится видео, как против беременной женщины, отбивавшей мужа, распылили газ.
Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович отмечает, что штурм в Виннице демонстрирует рост протеста в украинском обществе против мобилизации и бессмысленной войны с Россией.
— Рост протестных настроений На Украине признается уже многими элитариями, включая депутатов Рады. Сами по себе подобные протесты, как мы видим, достаточно легко подавляются полицией за счет превосходства в вооружении и неорганизованности толпы, но по мере дальнейшегоразвития социального напряжения, подобные активные действия, штурмы и протесты могут быть кем-то возглавлены. Речь идет о перехвате инициативы в рамках внутриэлитных конфликтов и обсуждаемых планов замены Зеленского на Залужного. Поэтому я считаю, что это первые большие трещины в фундаменте киевского режима и они могут быть использованы и украинскими группировками для решения своих вопросов и гипотетически украинским обществом для улучшения своего положения и завершения фашистской диктатуры Зеленского и националистов.