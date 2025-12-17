Эксперт: чем чревато нападение Польши и других стран НАТО на Калининград

При гипотетическом нападении России НАТО имеет право зайти на территорию «Кёнигсберга» (Калининград) и устранить угрозу. Об этом заявил бывший командующий Европейским корпусом генерал Ярослав Громадзинский.
«Мы должны быть решительными. <…> Я считаю — и говорю об этом с марта этого года, — что мы должны зафиксировать за собой право входа на эту территорию, потому что любой военный аналитик вам скажет: чтобы блокировать этот регион, нужно в три раза больше сил, чем для того, чтобы его нейтрализовать. Поэтому, по моему убеждению, если Россия решится на нападение, мы имеем право туда войти и устранить угрозу», — сказал он.
При этом в социальных сетях пользователи, комментируя слова польского генерала, шутят, что единственное, куда реально можно «войти», — это в состав Калининградской области.
Ранее Громадзинский заявлял, что Польша и другие страны НАТО рассматривают возможность нанесения удара по Калининградской области из-за мнимой угрозы со стороны России. Он отмечал, что если Варшава будет вынуждена это сделать, то «сделает это с полной решимостью — на расстоянии 300 километров все сожжем, а на дистанции 900 километров подожжем».
Ядерный удар
Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что если подобные попытки будут осуществлены со стороны Варшавы, то она «исчезнет как государство». Польшу уже не один раз делили и от государства, которое располагалось от моря до моря, осталось то, что есть сейчас, напомнил он.
«Если она нападет на Калининград, то у нас есть ядерная доктрина. Никто не пожалеет ядерного оружия. Этим агрессивным полякам это надо понимать. В нашей доктрине указано, что если на Россию, а Калининград — это часть Российской Федерации, нападет государство или коалиция стран, обладающая ядерным оружием, то Россия вправе применить ядерное оружие. При этом Польша является членом ядерного блока НАТО», — сказал собеседник издания.
Как на Украине не будет
Военный эксперт подчеркнул, что боевых действий, которые сейчас ведутся в украинском конфликте, уже не будет. О подобном уже говорил президент России Владимир Путин.
«Президент России Владимир Путин уже по этому поводу сказал, что если мы с Украиной воюем хирургическим путем, то для Европы у нас есть другие методы ведения боевых действий. Это подразумевает применение ядерного оружия. Так что пусть они не кипятятся. Зайти в Калининградскую область они, конечно, могут, но это будет для них заходом на кладбище», — отметил Литовкин.
Признак душевного расстройства
Он также добавил, что в НАТО, в том числе и Польше, думают, что если Калининградская область является эксклавом, то они легко ею смогут овладеть, поскольку до российского региона достаточно далеко от основной части России.
«Но это глубокое заблуждение. Калининградская область — часть России со всеми вытекающими отсюда последствиями. И блокировка нашего региона также означает объявление войны. Надо понимать, что заигрывать или скалить зубы на ракетно-ядерную державу — Российскую Федерацию — это признак душевного расстройства. Они не думают, что будет потом, и никто из них об этом никогда не говорит, когда они начинают заявлять, какие они отважные. США их прикрывать не будут, потому что умирать за Польшу никто не собирается, как и не собирается умирать за Украину», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.
Москва неоднократно заявляла, что планы нападения России на НАТО являются выдумкой. В 2024 году президент России Владимир Путин назвал чушью сообщения об угрозах для альянса со стороны российского государства.