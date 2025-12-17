Эксперт: чем чревато нападение Польши и других стран НАТО на Калининград

«Но это глубокое заблуждение. Калининградская область — часть России со всеми вытекающими отсюда последствиями. И блокировка нашего региона также означает объявление войны. Надо понимать, что заигрывать или скалить зубы на ракетно-ядерную державу — Российскую Федерацию — это признак душевного расстройства. Они не думают, что будет потом, и никто из них об этом никогда не говорит, когда они начинают заявлять, какие они отважные. США их прикрывать не будут, потому что умирать за Польшу никто не собирается, как и не собирается умирать за Украину», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.