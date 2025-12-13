«Мы выходим к Константиновке — там уже идут бои. Аналогично обстоят дела в Дружковке, есть продвижения со стороны Лимана и Северска в сторону Славянска. В Димитрове где-то порядка 30 процентов домов освобождены, я думаю, что до Нового года основная масса будет под нашим контролем. Затем уже встает вопрос только о Славянско-краматорской агломерации. На это займет несколько месяцев. Именно победы на поле боя будут определяющими. Кроме того, у нас развивается наступление в Запорожской и Харьковской областях. Как постоянно говорит Зеленскому президент США Дональд Трамп, чем дольше Украина не будет подписывать мирное соглашение, тем больше она потеряет территорий», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.