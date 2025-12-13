Изначально газета Le Monde со ссылкой на источники сообщала, что украинские власти согласны с идеей создания демилитаризованной буферной зоны в Донбассе, но считают, что для этого необходим взаимный отвод сил по текущей линии фронта.
Утверждалось, что данный пункт содержится в новом варианте мирного плана из 20 позиций, разработанном Украиной при поддержке Великобритании, Франции и Германии, который Киев недавно передал Вашингтону.
«Демилитаризованная зона должна существовать по обе стороны линии фронта. Необходимо будет определить с логической и юридической точки зрения, необходимо ли будет вывести все виды вооружений или только тяжелые», — сказал изданию советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
При этом позже советник Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил, что Украина еще не соглашалась на буферную зону в Донбассе. Комментируя материал Le Monde, он подчеркнул, что информация в издании подана некорректно и цитируемый журналистами Подоляк рассуждал «только о теоретических моделях, которые могут обсуждаться, но никаких решений Украина не принимала».
«Такие вопросы могут решаться только на самом высоком политическом уровне или народом Украины. Президент это вчера четко подтвердил», — сообщил Литвин.
Срыв переговоров
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail напомнил, что изначально помощник президента России Юрий Ушаков говорил о том, что Россия могла бы рассмотреть вопрос создания демилитаризованной зоны в Донбассе, но только после вывода ВСУ с территорий, которые пока не освобождены.
«Это подразумевает, что она будет создаваться с двух сторон. Военных киевского режима не будет непосредственно на линии соприкосновения, как и наших войск. При этом там будет полиция, подразделения Росгвардии. На мой взгляд, это здравое предложение, высказанное Ушаковым и отработанное в Вашингтоне и в Москве, но его сейчас пытаются исказить и вывернуть в Киеве с таким расчетом, чтобы договоренности не состоялись», — сказал собеседник издания.
Он добавил, что отсутствие вооруженных сил необходимо, чтобы избежать боевых столкновений. Однако Национальная гвардия Украины, как отметил Кнутов, получила хороший боевой опыт и в состоянии создавать какие-либо провокации. При этом эксперт также сообщил, что в таком случае будет регулироваться численность сотрудников силовых ведомств на соответствующих территориях.
У России есть серьезные аргументы
Кнутов подчеркнул, в случае, если Киев намерен затягивать переговорный процесс, то у России есть серьезные аргументы — успехи в зоне боевых действий.
«Мы выходим к Константиновке — там уже идут бои. Аналогично обстоят дела в Дружковке, есть продвижения со стороны Лимана и Северска в сторону Славянска. В Димитрове где-то порядка 30 процентов домов освобождены, я думаю, что до Нового года основная масса будет под нашим контролем. Затем уже встает вопрос только о Славянско-краматорской агломерации. На это займет несколько месяцев. Именно победы на поле боя будут определяющими. Кроме того, у нас развивается наступление в Запорожской и Харьковской областях. Как постоянно говорит Зеленскому президент США Дональд Трамп, чем дольше Украина не будет подписывать мирное соглашение, тем больше она потеряет территорий», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.