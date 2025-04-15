Эксперт: чего можно лишиться при потере доступа к «Госуслугам»

Собеседник ВФокусе Mail советует тем, кто стал жертвой мошенников, сразу же поставить запрет на онлайн-сделки с движимым и недвижимым имуществом. То есть можно лишиться даже квартиры. Также необходимо сразу же поставить самозапрет на получение кредитов. Еще одним способом спасения является установка запрета на смену номера телефона без подтверждения.