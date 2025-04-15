Эксперт: чего можно лишиться при потере доступа к «Госуслугам»

Мошенники пытаются получить доступ к личным кабинетам «Госуслуг». Пользователи начали получать письма от имени администраторов портала с уведомлением о входе в аккаунт с другого устройства. В тексте сообщения говорится о необходимости связаться со службой поддержки, сообщает «РИА Новости». Эксперт по кибербезопасности Сергей Рысин рассказал ВФокусе Mail, как злоумышленники могут получить доступ к «Госуслугам» через вшитую в письмо ссылку.
— Ссылка ведет на вредоносный ресурс, который похож на «Госуслуги». Здесь же происходит и авторизация. Таким образом воруют логин и пароль. Параллельно злоумышленники ведут авторизацию на настоящем портале, — объяснил Рысин.
Двухфакторная защита не спасает. На том же вредоносном сайте человек вводит код из СМС, и его получают злоумышленники. Получив доступ к кабинету на «Госуслугах», преступник знает все: от паспортных данных до записи в больницу.
Собеседник ВФокусе Mail советует тем, кто стал жертвой мошенников, сразу же поставить запрет на онлайн-сделки с движимым и недвижимым имуществом. То есть можно лишиться даже квартиры. Также необходимо сразу же поставить самозапрет на получение кредитов. Еще одним способом спасения является установка запрета на смену номера телефона без подтверждения.
В правоохранительные органы также стоит обратиться. Без заявления в полицию жертве придется долго доказывать, что она не совершала никаких сделок.
— Пока человек идет в полицию, он звонит на горячую линию «Госуслуг» и сообщает о случившемся. В полиции он уже пишет заявление, где описал, как произошел взлом, — посоветовал Рысин.