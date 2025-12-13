Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Вторая Мировая война завершилась «необязательным мирным договором», в котором участвовала Веймарская республика. Чуть ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сообщала, что «за последние 100 лет Россия напала на 19 государств-соседей, а на нее не нападал никто».
После этого лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй усомнился в адекватности главы финского МИД.
«Эти люди идиоты или они думают, что мы идиоты?» — написал он в социальных сетях, комментируя заявление Валтонен.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что передаст Валтонен книгу о финской русофобии и агрессии против Советской России, и уточнила, что Финляндия дважды нападала на РСФСР.
При этом финский министр не первая, кто озвучивает фейковые исторические факты о российском государстве. 27 ноября с подобным заявлением выступила глава евродипломатии Кая Каллас.
Бьют по США
Глава Российской ассоциации прибалтийских исследований профессор Николай Межевич в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail напомнил, что Германия проиграла войну через безоговорочную капитуляцию не только по отношению к Советскому Союзу, но и к Соединенному Королевству Великобритании и Северной Ирландии и США.
«Иными словами, невозможно выиграть войну у Советского Союза и проиграть ее Соединенным Штатам Америки и Великобритании. И даже если предположить, что Берлин и Лондон сейчас играют одну и ту же музыкальную партию, то президент США Дональд Трамп вряд ли будет доволен, если выяснится, что никакой победы над фашистской Германией не удалось совершить Соединенным Штатам и их союзникам. Причем, он теперь собирается праздновать эту победу и сделать соответствующий праздник общеамериканским. В этом смысле, ударяя по Советскому Союзу, Берлин фактически бьет по США. Это ошибка, которую американцы, безусловно, зафиксируют», — сказал собеседник издания.
Он добавил, что «до настоящего времени кандидатура канцлера Германии фактически согласуется с политическим руководством США», из-за чего у Берлина в результате подобных заявлений могут возникнуть проблемы. Политолог также сообщил, что золотой запас ФРГ в значительной степени хранится в Соединенных Штатах.
Возвращение к фашизму
Эксперт подчеркнул, что подобные заявления европейских политиков демонстрируют возвращение «Европы к фашизму». Он уточнил, что это все может привести к тому, что уже было в годы Второй мировой войны.
«Это все приведет к провоцированию войны с Россией. По дороге, может быть, они раздавят Венгрию и Сербию. А если послушать наиболее ярых русофобов, например, литовцев, то в Вильнюсе говорят, что после разгрома России они пойдут воевать с Китаем», — подчеркнул собеседник ВФокусе Mail.