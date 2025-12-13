«Иными словами, невозможно выиграть войну у Советского Союза и проиграть ее Соединенным Штатам Америки и Великобритании. И даже если предположить, что Берлин и Лондон сейчас играют одну и ту же музыкальную партию, то президент США Дональд Трамп вряд ли будет доволен, если выяснится, что никакой победы над фашистской Германией не удалось совершить Соединенным Штатам и их союзникам. Причем, он теперь собирается праздновать эту победу и сделать соответствующий праздник общеамериканским. В этом смысле, ударяя по Советскому Союзу, Берлин фактически бьет по США. Это ошибка, которую американцы, безусловно, зафиксируют», — сказал собеседник издания.