Лидеры ряда стран Европы хором и поодиночке пытаются убедить США вновь стать главным спонсором Украины. Об этом РИА Новости рассказал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Ранее он сообщал, что «коалиция желающих» пытается сорвать мирный процесс по Украине и создает условия для роста конфликтного потенциала, вплоть до масштабного военного конфликта.
«Но срыв мирных договоренностей — это не единственная цель, которая ставится евроатлантическими элитами. Лидеры целого ряда европейских стран и хором, и поодиночке пытаются убедить президента Соединенных Штатов Америки вновь стать главным действующим лицом, главным спонсором киевского режима», — сказал собеседник агентства.
Нужно не только финансирование
Политолог Юрий Светов в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что помимо финансирования европейские лидеры также пытаются убедить президента США Дональда Трампа бесплатно поставлять вооружение Киеву, а не продавать его. Он напомнил, что действующий глава Белого дома изменил ситуацию, которая была при бывшем американском лидере Джо Байдене, когда Украина получала от Вашингтона оружие «за так».
«Европе с этим не управится. Причем, от США нужны новейшие типы вооружений, поэтому они и просят. Во-вторых, разговоры про эту пресловутую “коалицию желающих”, которая введет войска на территорию Украины после перемирия. Они требуют воздушного прикрытия и другие моменты от американцев. Естественно, что хвастаться и говорить, какие они крутые, все могут — это одно. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что якобы две трети разведданных Украины обеспечивает Париж. В это, конечно, трудно поверить, потому что все-таки французская орбитальная группировка спутников не такая обширная, чтобы это обеспечить, в отличии от американской. То есть им туговато без американцев, они все не теряют надежды, что отказ Трампа делиться разведывательными данными закончится и он снова будет с ними в одной упряжке», — сказал собеседник издания.
На сколько хватит европейцев
По словам политолога, европейцы смогут и дальше финансировать киевский режим. Однако для этого придется чем-то жертвовать.
«Затянут пояса, сократят социальные выплаты. Канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что немцы так часто на больничные ходят, что надо это дело прекратить, нужно работать. Это позволит выделить ещё какие-то средства. При этом они надеются, что в ноябре, когда пройдут промежуточные выборы в Конгресс США, победят демократы, которые выступают за то, что на Украине надо действовать вместе с Европой», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.