Эксперт: может ли Европа финансировать Украину без участия США

«Европе с этим не управится. Причем, от США нужны новейшие типы вооружений, поэтому они и просят. Во-вторых, разговоры про эту пресловутую “коалицию желающих”, которая введет войска на территорию Украины после перемирия. Они требуют воздушного прикрытия и другие моменты от американцев. Естественно, что хвастаться и говорить, какие они крутые, все могут — это одно. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что якобы две трети разведданных Украины обеспечивает Париж. В это, конечно, трудно поверить, потому что все-таки французская орбитальная группировка спутников не такая обширная, чтобы это обеспечить, в отличии от американской. То есть им туговато без американцев, они все не теряют надежды, что отказ Трампа делиться разведывательными данными закончится и он снова будет с ними в одной упряжке», — сказал собеседник издания.