Владимир Зеленский намекнул на возможность отказа от присоединения к Североатлантическому альянсу в качестве компромисса. Его цитирует издание «Страна».
Глава киевского режима заявил, что это возможно, если «США и ЕС дадут гарантии безопасности».
«Основным желанием Украины было вступление в НАТО. Это были бы реальные гарантии безопасности, но их европейские партнеры и США не поддержали», — сказал он.
Как Киев видит гарантии безопасности
Политолог Юрий Светов в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что отказ Украины от вступления в НАТО является одним из условий России. Однако Киев, даже отказавшись от этой идеи, все равно пытается стать частью военного блока, но другими способами.
«Зеленский также заявлял, что на Украину по окончанию конфликта должны прийти иностранные войска, которые будут миротворцами. Наш ответ на это — любые иностранные контингенты будут законной военной целью. Второе, требования от Соединенных Штатов, чтобы американцы дали им гарантии по примеру, как это делается в пятой статье Устава НАТО. То есть, если Украина считает, что она подверглась агрессии, американцы должны за них вступить в войну. Понятно, что мы никогда не пойдем на такие вещи. Мы требуем от Украины определенных вещей — это демилитаризация. Украина должна быть нейтральной страной и ВСУ должны быть ограничены. Они просят 800 тысяч человек в армии, но это было больше, чем у Франции, Германии и Турции вместе взятых. Также им должно идти вооружение. Он может что угодно говорить и требовать. Ему все объяснено президентом России Владимиром Путиным», — сказал собеседник издания.
Он отметил, что Россия начала специальную военную операцию, чтобы НАТО не было у ее границы. Однако теперь Киев хочет, чтобы альянс появился там, но «только уже под другим соусом». Москву подобное развитие событий никак не устроит, подчеркнул политолог.
Безопасность только с Россией
По словам Светова, европейские государства готовы предоставить гарантии безопасности Украине. Однако президент США Дональд Трамп, по мнению эксперта, не хочет это делать.
«Главный вопрос — а мы-то будем считаться с этими гарантиями. Киев же может специально провоцировать Москву на военный конфликт, в который затем втянутся и партнеры Украины. Мы уже видели подобное, как это было с Донбассом, со срывом Минских соглашений. Россия им не доверяет в этих вопросах и не позволит этого. Украина должна зарубить себе на носу — в НАТО она не будет, а гарантию безопасности ей может дать только Российская Федерация при условии соблюдения Киевом взятых на себя обязательств», — отметил собеседник ВФокусе Mail.
В сентябре Путин заявил, что Россию совершенно не устраивает вступление Украины в НАТО. Генсек альянса Марк Рютте ранее признал, что членство Киева в блоке невозможно без единой позиции союзников альянса, которой на данный момент нет.