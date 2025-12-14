Эксперт: будут ли США и ЕС давать Украине гарантии безопасности вместо ее вступления в НАТО

«Зеленский также заявлял, что на Украину по окончанию конфликта должны прийти иностранные войска, которые будут миротворцами. Наш ответ на это — любые иностранные контингенты будут законной военной целью. Второе, требования от Соединенных Штатов, чтобы американцы дали им гарантии по примеру, как это делается в пятой статье Устава НАТО. То есть, если Украина считает, что она подверглась агрессии, американцы должны за них вступить в войну. Понятно, что мы никогда не пойдем на такие вещи. Мы требуем от Украины определенных вещей — это демилитаризация. Украина должна быть нейтральной страной и ВСУ должны быть ограничены. Они просят 800 тысяч человек в армии, но это было больше, чем у Франции, Германии и Турции вместе взятых. Также им должно идти вооружение. Он может что угодно говорить и требовать. Ему все объяснено президентом России Владимиром Путиным», — сказал собеседник издания.