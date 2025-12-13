Политолог: кому выгодна экстренная милитаризация Британии

«Несмотря на то, что Британия официально не объявила себя воюющей стороной, фактически де-факто она является таковой. И поэтому поражение на поле боя она воспринимает на свой счет. И логично было предположить, что они примеряют все на себя и думают, что Россия, вслед за демилитаризацией Украины, начнет демилитаризацию НАТО. Для них это достаточно удобная информация, потому что она позволяет дальнейшем концентрировать средства и их выделять на ведение вооруженного конфликта, пугая парламентариев регулярно, чем, собственно, и занимается министр.», — заявил он.