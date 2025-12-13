Политолог: кому выгодна экстренная милитаризация Британии

Великобритания в ускоренном режиме готовится к возможному вооружённому конфликту, заявляя о возвращении военных угроз в Европу. Об этом сообщил министр вооружённых сил королевства Эл Карнс в интервью Sky News, отметив, что «тень войны снова стучится в дверь Европы».
По его словам, в современных условиях победу определяют не только армии, авиация и флот, но и состояние промышленности, устойчивость экономики и готовность гражданского общества. Именно поэтому Лондон разрабатывает планы комплексной подготовки страны к кризисным сценариям.
Карнс заявил, что за последний год уровень враждебной разведывательной активности против британских вооружённых сил и Министерства обороны вырос более чем на 50 процентов. В числе основных источников угроз он назвал Россию, Китай, Иран и КНДР. В ответ британские власти создают новый контрразведывательный центр и объединяют военные разведструктуры в единую систему Military Intelligence Services.
Параллельно в стране восстанавливают и обновляют Government War Book — детальный план перехода от мирного времени к военному положению, адаптируя его под современные реалии. Министерство обороны также проводит оптимизацию флота и прорабатывает новые сценарии противодействия потенциальным противникам.
Отдельное внимание уделяется военно-морскому направлению. Великобритания подписала соглашение с Норвегией о формировании совместного флота численностью не менее 13 боевых кораблей. Основными задачами объединённых сил станут противолодочные операции и защита критически важной инфраструктуры в Северной Атлантике.
В разговоре с корреспондентом ВФокусе Mail генеральный директор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин рассказал, что британские политики близко к сердцу воспринимают поражение вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции.
«Несмотря на то, что Британия официально не объявила себя воюющей стороной, фактически де-факто она является таковой. И поэтому поражение на поле боя она воспринимает на свой счет. И логично было предположить, что они примеряют все на себя и думают, что Россия, вслед за демилитаризацией Украины, начнет демилитаризацию НАТО. Для них это достаточно удобная информация, потому что она позволяет дальнейшем концентрировать средства и их выделять на ведение вооруженного конфликта, пугая парламентариев регулярно, чем, собственно, и занимается министр.», — заявил он.
По словам эксперта, британский министр также может размывать ответственность за отсутствие успехов Украины не только на парламентариев, но и на гражданское общество. При этом Алексей Мухин подмечает, что попыток вооружения Британии реально придётся ждать: «. Они пытаются стимулировать конфликт с Россией для того, чтобы загрузить свой военно-промышленный комплекс. Видимо, что они просто выступают банально лоббистами этого самого комплекса».
Как заключает политолог, в Европе в целом, и в Германии, как одной из стран активно продвигающей милитаризацию Старого Света, в частности, выросло целое поколение, не знающие ужасов войны.
«Обратите внимание, что-то поколение, которое участвовало во Второй Мировой войне, оно уже ушло, его нет естественным образом. А нынешнее поколение, питаемое разными мифами, нарративами и так далее, воинственно, оно думает, что все замечательно, и русских можно победить, но мы показали на Украине, что это невозможно, поэтому реакция в виде рефлексии сейчас наблюдаема», — поясняет Мухин.