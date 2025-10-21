Эксперт: что означает британский обман Украины и миллионы «распиленных» средств

По словам Хили, за последние полгода Великобритания и Франция сформировали «коалицию желающих» из более чем 30 стран. Многонациональные силы предполагается задействовать для охраны границ, воздушного и морского пространства Украины, а также для обучения местных военных. «Поскольку президент Трамп возглавляет движение за мир здесь, в Европе, мы готовы возглавить работу по его обеспечению в долгосрочной перспективе», — заявил министр.