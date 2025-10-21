Военные амбиции Британии
Министр обороны Великобритании Джон Хили объявил о готовности Лондона направить военный контингент на Украину в случае заключения мирного соглашения между США и Россией. Выступая на ежегодной лекции лорда-мэра в Мэншн-Хаузе, глава оборонного ведомства заявил о выделении суммы «значительно более 100 млн фунтов стерлингов на подготовку к возможному развертыванию миротворческих сил».
По словам Хили, за последние полгода Великобритания и Франция сформировали «коалицию желающих» из более чем 30 стран. Многонациональные силы предполагается задействовать для охраны границ, воздушного и морского пространства Украины, а также для обучения местных военных. «Поскольку президент Трамп возглавляет движение за мир здесь, в Европе, мы готовы возглавить работу по его обеспечению в долгосрочной перспективе», — заявил министр.
Хили подчеркнул, что британские вооруженные силы уже приводятся в повышенную готовность. Министр уточнил, что миссия может включать размещение сухопутных подразделений.
В своем выступлении чиновник охарактеризовал текущую ситуацию как «новую эру угроз», отметив, что риск широкомасштабного конфликта в Европе достиг максимума со времен Второй мировой войны. В подтверждение этих слов министр напомнил о рекордной военной помощи Украине в размере £4,5 млрд, выделенной в 2025 году.
Планы развертывания британских войск предполагается реализовать только в случае достижения перемирия, инициированного администрацией Трампа. В настоящее время ведется активная подготовка к возможной миротворческой миссии, которая может стать одной из крупнейших операций британской армии за последние годы.
Политика громких заявлений
Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов раскритиковал возможное приглашение Украины в НАТО, назвав заявления британской стороны «чистой воды демагогией». По его мнению, такая инициатива не получит поддержки ни в британском обществе, ни в вооруженных силах страны. Также эксперт усомнился в способности Великобритании выполнить подобные обязательства.
«Британские вооруженные силы находятся в крайне ослабленном состоянии, их ресурсы растянуты по всему миру, и даже посылка символического контингента в несколько сотен человек потребует непропорционально больших усилий и серьезно скажется на общей системе обороны страны», — уверен Пухов.
Политолог сравнил текущую ситуацию с историческим анекдотом о бывшем премьер-министре Великобритании Уинстоне Черчилле: «Аргумент слаб — надо поработать голосом. Так и тут. Сегодня мы наблюдаем ту же тактику — попытку компенсировать слабость военной позиции громкими политическими заявлениями».
Заявления Запада о поддержке Украины напрямую связаны с предстоящими переговорами Путина и Трампа в Будапеште, считает эксперт. «В контексте грядущей встречи и возможности завершения конфликта не на тех условиях, на которых Европа хотела бы его видеть, они всячески “голосом” подбадривают Зеленского», — подчеркнул Пухов.
«Это классический пример того, как ведут украинцев, создавая полную иллюзию поддержки — мол, “давайте, давайте, мы с вами”», — завершил свою мысль эксперт.