Эксперт: как изменится турпоток китайцев в Россию после отмены виз

Взаимный интерес
С сентября 2025 года Китай ввел безвизовый режим для граждан России. По последним данным, за три месяца в Китай отправились 383 тысячи россиян — на 13% больше, чем годом ранее. Президент Владимир Путин назвал этот рост «положительным “взрывом” в экономике и гуманитарной сфере».
Российские туристы стали чаще выбирать самостоятельные поездки вместо групповых туров. В топе направлений оказались Санья и Пекин, при этом 86% путешественников интересуются местной культурой и гастрономией.
В ответ Россия готовится с января 2026 года отменить визы для китайских граждан. Ожидается, что это увеличит турпоток из КНР на 25−40%. Правда, эксперты советуют не ждать резкого скачка: как пояснил вице-президент АТОР Александр Курносов, «традиционно безвиз сильно стимулирует туризм, но с Китаем сложнее — там выездной туризм сильно регулируется государством».
Рост или падение турпотока из Китая часто зависит не столько от спроса, сколько от политических решений и межгосударственных отношений. Направление может быть объявлено «желательным» или, наоборот, его продвижение может быть свернуто.
Китайцы в России
В 2024 году Россию посетили 1,1 миллиона китайских туристов, однако за 9 месяцев 2025 года поток сократился на 10%. Особенно заметным стало сокращение групповых туров — в летний период в Россию приехали всего 273 тысячи путешественников из Китая, что на 21% меньше прошлогодних значений.
Введение безвизового режима с января 2026 года способно изменить эту тенденцию. По оценкам РСТ, новый порядок может увеличить турпоток на 25−40%. География поездок китайских туристов едва ли изменится, прогнозируют эксперты. Москва и Санкт-Петербург принимают 50% гостей, столько же приходится на приграничные однодневные туры по Дальнему Востоку. Мурманск ежегодно посещают около 30 тысяч человек для наблюдения за северным сиянием.
«Миллион туристов — это хорошо, но половина из них — приграничные туры на 1−2 дня в Хабаровск и другие города Дальнего Востока. Эти поездки организуются китайскими компаниями на китайских автобусах, но они действительно приносят доходы», — рассказал ВФокусе Mail председатель комитета по международному сотрудничеству Российского союза туриндустрии Сергей Войтович.
«Еще 10−20% из оставшейся половины — это бизнес-туристы, которые приезжают на специализированные выставки, переговоры. Формально можно сказать, что туристы, но фактически это деловой поток. При отмене безвиза увеличение туристов будет и будет достаточно большое», — добавил эксперт.
По его мнению, благодаря увеличению количества регулярных рейсов из Пекина в Москву, Санкт-Петербург и Иркутск, у индивидуальных путешественников появляется больше свободы в планировании маршрутов. Теперь турист может прилететь в один город, осмотреть его достопримечательности, затем переехать в другой регион и завершить путешествие, вылетев из третьего города. Такая схема, известная в авиационной практике как «открытый маршрут» (open-jaw), позволяет создавать комбинированные туры и делает путешествия по России более гибкими и насыщенными.