Эксперт: как изменится турпоток китайцев в Россию после отмены виз

По его мнению, благодаря увеличению количества регулярных рейсов из Пекина в Москву, Санкт-Петербург и Иркутск, у индивидуальных путешественников появляется больше свободы в планировании маршрутов. Теперь турист может прилететь в один город, осмотреть его достопримечательности, затем переехать в другой регион и завершить путешествие, вылетев из третьего города. Такая схема, известная в авиационной практике как «открытый маршрут» (open-jaw), позволяет создавать комбинированные туры и делает путешествия по России более гибкими и насыщенными.