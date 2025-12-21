Самосбывающееся пророчество
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев обвинил европейские элиты в «разжигании Третьей мировой войны», заявив, что под маской центризма они проводят экстремистскую политику. По его мнению, действия европейских политиков, игнорирующих реальные проблемы вроде миграционных кризисов, ведут к эскалации с помощью манипуляций «вымышленными угрозами». Об этом он написал под постом сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Алисы Вайдель в соцсети X, в котором она назвала текущий курс ЕС в корне неверным.
В схожем ключе высказалась директор Национальной разведки США Тулси Габбард. Ее возмутила публикация Reuters от 19 декабря, в которой на основе шести анонимных источников в спецслужбах утверждалось о намерении России установить контроль над всей Украиной. Габбард назвала эти тезисы «ложью», нацеленной на подрыв мирных усилий Трампа. По ее словам, реальные оценки американских спецслужб, напротив, указывают на то, что Россия стремится избежать полномасштабного военного конфликта с НАТО.
Как отмечает Financial Times, европейская риторика о «неизбежности» прямого военного столкновения с Россией сама по себе становится опасным фактором. Как пишет обозреватель Ханна Нотте, такая «истерия», вызванная чрезмерной реакцией на события 2022 года, может превратиться в самоисполняющееся пророчество, подталкивая стороны к конфликту через взаимное недоверие и неверную интерпретацию угроз. Со своей стороны, президент Владимир Путин неоднократно повторял, что Россия «ничего чужого» не хочет, но не намерена отдавать «свое».
Иллюзия перманентной борьбы
Программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев указал на фундаментальное, по его мнению, препятствие для масштабной войны в Европе — отсутствие необходимой социальной базы.
Сейчас в Европе нет социальных основ для ведения большой войны. Нет значительной массы пролетариата или бедных, малоимущих людей, которых можно отправить воевать, которые легко на это согласятся, — заключил он.
В подтверждение своей точки зрения он привел состав иностранных бойцов на стороне Украины, отметив, что это либо профессиональные наемники, либо завербованные за деньги выходцы из стран третьего мира. «У самой Европы человеческих ресурсов для того, чтобы воевать с Россией, нет», — подчеркнул он.
Отдельно эксперт раскритиковал «высокую степень безответственности» европейских политиков, сложившуюся за годы безнаказанности во время предыдущих кризисов, начиная с финансового и заканчивая миграционным. Он считает, что нынешняя конфронтация России и Европы не является неизбежной.
«Ошибочно полагать, что мы находимся в состоянии перманентной борьбы с Европой. Стоит учитывать, что Великобритания, стремящаяся утвердить свою особую роль после Brexit, тоже часто критикует политику континентальных элит — это стало ее привычным форматом участия в общеевропейской повестке», — добавил он. По его мнению, военная истерия — не монолитная позиция «всех против России». Она частично подпитывается конкретными политическими интересами отдельных игроков, которые используют образ России как удобную мишень для собственного пиара и укрепления влияния.