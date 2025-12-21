Эксперт: почему Европа не готова воевать с Россией и кто это признает

«Ошибочно полагать, что мы находимся в состоянии перманентной борьбы с Европой. Стоит учитывать, что Великобритания, стремящаяся утвердить свою особую роль после Brexit, тоже часто критикует политику континентальных элит — это стало ее привычным форматом участия в общеевропейской повестке», — добавил он. По его мнению, военная истерия — не монолитная позиция «всех против России». Она частично подпитывается конкретными политическими интересами отдельных игроков, которые используют образ России как удобную мишень для собственного пиара и укрепления влияния.