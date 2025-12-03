Эксперт: кто виноват в трагедии с девочкой, на которую набросилась стая собак в Татарстане

«Сейчас есть такая мода — валить все на волонтеров. Животных действительно лучше не подкармливать — это правило, которое стоит соблюдать. Но если у человека сердце кровью обливается, мы не можем приказать ему не проявлять эмпатию к этим зверям, оказавшимся на улице. Когда он не видит ни поддержки государства, ни помощи местных властей, когда приюты переполнены и отказываются от отлова — куда еще деваться? В такой ситуации он помогает как умеет и как может», — заявил эксперт.