Эксперт: кто виноват в трагедии с девочкой, на которую набросилась стая собак в Татарстане

Цена бездействия властей
28 ноября в поселке Васильево Зеленодольского района Татарстана стая из 8−10 взрослых собак напала на девятилетнюю школьницу, возвращавшуюся домой из лицея № 2. Девочка получила десятки рваных укусов лица, головы, шеи и тела — сейчас она в крайне тяжелом состоянии на ИВЛ и аппарате ЭКМО в Детской республиканской клинической больнице.
Спасла ребенка местная жительница, разогнавшая стаю электрошокером. По словам пресс-секретаря главы района Регины Чибриковой, в СНТ «раз-два в неделю приезжала волонтер и кормила собак». Из-за этого место стало точкой притяжения для стай.
Летом и в сентябре 2025 года местные жители уже жаловались на тех же животных. Приезжала служба отлова «Кот и пес», собак вакцинировали от бешенства и вернули на прежнее место. Результат — трагедия, которой можно было избежать.
По факту нападения возбуждены два уголовных дела: халатность (ч. 2 ст. 293 УК РФ) и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Под следствием — сотрудники службы отлова и должностные лица, допустившие выпуск агрессивных собак обратно в жилой массив. Расследование дела взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
В администрации Зеленодольского района уже заявили, что всех пойманных животных оставят в приюте навсегда. Но для семьи пострадавшей девочки это слабое утешение — ребенок до сих пор между жизнью и смертью.
Порочный круг
Зоопсихолог Мирослав Волков рассказал ВФокусе Mail, что стаи собак формируются не стихийно, а закономерно, в ответ на доступные ресурсы.
«У псовых есть такая особенность: если в каком-либо месте есть ценный ресурс — будь то источник пищи, безопасность от угроз или надежное укрытие, — они инстинктивно выбирают его для жизни. Именно этот ресурс, который прямо влияет на возможность выживания, становится для них главным ориентиром и основным критерием при выборе территории», — пояснил эксперт.
При этом человек не рассматривается ими как конкурент. Главная борьба идет между животными за контроль над кормовой территорией — свалками, помойками или местами регулярной подкормки.
Волков подчеркнул, что уличные собаки — это не самостоятельный биологический вид, а продукт человеческой безответственности. «Чаще всего бездомные собаки — это бывшие домашние», — добавил он. Длительное существование стай в одном районе, по мнению эксперта, прямое следствие халатности чиновников.
«Местные, региональные и районные власти проигнорировали эту ситуацию и не применяли никакие методы контроля численности. Это означает, что это недоработка с их стороны», — отметил зоопсихолог.
Волков указал на амбивалентную природу практики подкармливания. По его оценке, такая стихийная благотворительность не только не разрешает кризис, но и консервирует его, формируя устойчивые, привлекательные для стай места кормежки, опасные для людей.
«Сейчас есть такая мода — валить все на волонтеров. Животных действительно лучше не подкармливать — это правило, которое стоит соблюдать. Но если у человека сердце кровью обливается, мы не можем приказать ему не проявлять эмпатию к этим зверям, оказавшимся на улице. Когда он не видит ни поддержки государства, ни помощи местных властей, когда приюты переполнены и отказываются от отлова — куда еще деваться? В такой ситуации он помогает как умеет и как может», — заявил эксперт.
По его мнению, проблема имеет более широкий контекст. Волков отметил, что повсеместно существуют неконтролируемые свалки, помойки и места сброса мусора с пищевыми отходами, которые как раз и служат точками притяжения для бродячих животных. У собак сильно развито поисковое поведение, и в отличие от кошек они не столько охотятся, сколько собирают найденное.