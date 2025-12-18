Строительство укреплений
Эстония начала установку первых из шестисот железобетонных бункеров вдоль своей границы с Россией. Этот проект, часть более масштабной «Балтийской линии обороны», стал важным шагом в укреплении восточного фланга ЕС и НАТО. Пилотная фаза проекта включает в себя 28 бункеров, пять из которых уже готовы к размещению в приграничных районах. Каждое сооружение площадью 35 квадратных метров спроектировано так, чтобы выдерживать прямое попадание 152-мм артиллерийского снаряда. Колючая проволока и заграждения типа «зубы дракона» доставлены и хранятся на заранее подготовленных площадках в ожидании установки в случае необходимости.
Изначальные планы оказались под угрозой срыва из-за проблем с закупками. Первый тендер провалился, потому что подрядчики, не зная точных и засекреченных мест установки, завысили стоимость работ. Властям пришлось пойти на компромисс: запустить меньший пилотный проект, чтобы получить реалистичные расценки, и лишь затем приступать к масштабным закупкам. Помимо финансовых сложностей, процесс упирается в бюрократическую координацию между Министерством обороны, пограничной службой, муниципалитетами и частными землевладельцами. Даже сооружение тестового противотанкового рва приостановлено в ожидании согласований.
Несмотря на задержку почти в год, Эстония опережает своих партнеров по «Балтийской линии» — Латвию и Литву — в практическом воплощении планов. Общий бюджет страны на проект составляет €60 млн, половина из которых уже освоена. Как отметили в Эстонском центре оборонных инвестиций, все работы ведутся в рамках правового поля мирного времени, что накладывает дополнительные ограничения по сравнению с гипотетическим военным положением. Тем не менее, каждый установленный бункер становится осязаемым элементом новой оборонительной реальности на восточных рубежах Европы.
Пустая трата денег
Военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя укрепление прибалтийских границ, обвинил руководство Эстонии в «чистейшей воде кретинизме» и «паранойе», направленной против России. По его мнению, эта страна намеренно создает образ врага, чтобы оправдать военные расходы, которые, как он утверждает, неизбежно сопровождаются масштабными хищениями бюджетных средств.
«Что мы видим? Стоит огромная очередь в России из Эстонии за дешевыми продуктами, за тем, чтобы в ресторан сходить. Вот это показатель того, что творится там», — пояснил Дандыкин. По его мнению, руководство этих стран составляют «оголтелые русофобы, которые прогибаются перед старшими, Великобританией и Францией».
Обращаясь к истории, эксперт указал на участие Эстонии во Второй мировой войне, заявив, что страна тогда «две дивизии SS выставила». По его мнению, это наследие продолжает влиять на современную политику, питая сохраняющиеся «территориальные претензии», которые «не дают им покоя».
«Они целенаправленно выстраивают линию обороны, проводя учения, основанные на сценарии нашего нападения. Их тактика проста: сначала отбиваются, а потом переходят в наступление», — подчеркнул Дандыкин. Таким образом, он видит в маневрах НАТО не меру сдерживания, а прямое подтверждение агрессивных планов против России.
Эксперт считает, что проекты по укреплению границ будут неэффективны и приведут к массовым хищениям бюджетных средств. «Большая часть выделенных денег будет разворована, как это произошло на Украине. Это все показательный момент. Это болезнь», — добавил он.
Что касается оборонительного потенциала, то, по мнению Дандыкина, он несопоставим с возможностями ближайших соседей. Он напомнил, что армия Белоруссии больше эстонской в 10 раз, намекая на несостоятельность оборонных планов.
«Я думаю, наступит время, когда они пожалеют об этой русофобской политике и военной истерии. Несомненно. Вся эта линия обороны — пустая трата денег и путь в тупик», — заключил Дандыкин.