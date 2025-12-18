Эксперт: к чему приведет проект «Балтийская линия обороны»

Эстония начала установку первых из шестисот железобетонных бункеров вдоль своей границы с Россией. Этот проект, часть более масштабной «Балтийской линии обороны», стал важным шагом в укреплении восточного фланга ЕС и НАТО. Пилотная фаза проекта включает в себя 28 бункеров, пять из которых уже готовы к размещению в приграничных районах. Каждое сооружение площадью 35 квадратных метров спроектировано так, чтобы выдерживать прямое попадание 152-мм артиллерийского снаряда. Колючая проволока и заграждения типа «зубы дракона» доставлены и хранятся на заранее подготовленных площадках в ожидании установки в случае необходимости.