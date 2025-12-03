Эксперт: о чем свидетельствует арест экс-главы дипломатии ЕС Могерини

Арест дипломатической элиты
2 декабря в результате масштабной полицейской операции в Бельгии были задержаны несколько высокопоставленных дипломатов. Целями одновременных обысков стали штаб-квартира Европейской службы внешних связей (ЕСВС) в Брюсселе и Колледж Европы в Брюгге — знаменитая «кузница кадров» для политической элиты ЕС.
В центре расследования Европейской прокуратуры оказались три фигуры высшего эшелона. Главным фигурантом стала Федерика Могерини, экс-глава дипломатии Евросоюза, а ныне ректор Колледжа Европы. Вместе с ней были задержаны ее бывший непосредственный подчиненный Стефано Саннино, до 2025 года занимавший пост генерального секретаря ЕСВС, и его заместитель. После интенсивных допросов все трое были отпущены под залог в ночь на 3 декабря.
Им инкриминируется целый набор тяжких статей: мошенничество при распределении государственных контрактов, коррупция, конфликт интересов и разглашение служебной тайны. По данным издания Le Soir, основанием для задержания Могерини стали подозрения в организации утечки закрытых критериев тендера. Речь идет о контракте на реализацию программы Дипломатической академии ЕС стоимостью €5 млн. Колледж Европы под ее руководством получил контракт еще до официального объявления конкурса. Вуз официально признал факт обысков и пообещал содействие следствию. Западные СМИ отмечают, что впервые фигура такого уровня в европейской дипломатии переходит из сферы внешней политики в поле уголовного преследования.
Расследование фокусируется на нарушении принципов честной конкуренции. Европейская прокуратура, координирующая дело через следственного судью из Ипра, проверяет, как была нарушена статья 169 Финансового регламента ЕС. Следствие исходит из версии, что инсайдеры из ЕСВС передали Колледжу Европы конфиденциальные детали тендера, обеспечив ему необоснованное преимущество. Программа, готовившая более 100 молодых дипломатов из 27 стран на девятимесячных курсах в Брюгге, считается главным кадровым проектом ЕС. Обыски прошли во всех кампусах колледжа — в Брюгге, Варшаве и Тиране.
Кризис бюрократии
Эксперт Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН Максим Никулин заявил ВФокусе Mail, что текущая ситуация с расследованием бельгийских правоохранительных органов демонстрирует, насколько сложной и конфликтной на самом деле является бюрократическая структура Европейского союза. Он отметил, что роль в этих противоречиях играют два органа: Европейская комиссия и Европейский совет.
«Между двумя этими органами традиционно шла определенная конкуренция», — пояснил Никулин. В качестве примера он привел 2023 год, когда председатель Европейского совета Шарль Мишель раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за превышение внешнеполитических полномочий после заявления ее офиса о возможном вступлении Украины в ЕС до 2030 года. Другим показательным случаем эксперт назвал переговоры ЕС с Турцией в 2021 году, где для фон дер Ляйен не было предусмотрено места за столом переговоров.
«Турки видят именно в лице председателя Европейского совета равного себе собеседника, а с другой стороны, это показывает, что внутри Европейского союза нет единого ответа на вопрос, кто здесь главнее», — отметил аналитик.
Он также указал на проблемы внутреннего контроля в Еврокомиссии, отметив, что ее антикоррупционное бюро обладает лишь следственными полномочиями и, как правило, передает дела в национальные прокуратуры, что создает почву для злоупотреблений.
«Еврокомиссия очень долгое время тратила средства, но отчетности и контроля такого не было», — заявил эксперт. По его словам, впервые правоохранительные органы отдельной страны — в данном случае Бельгии — расследуют вопрос, находящийся в юрисдикции наднациональных структур ЕС. Никулин допустил, что это может быть связано с давлением на Бельгию по вопросу о замороженных российских активах, но подчеркнул, что подтверждений этой версии пока нет.
Эксперт считает, что основной удар от этого скандала будет нанесен не по имиджу Бельгии, а по репутации Евросоюза в целом.
«Это показывает, что Европейский союз сегодня — это большая бюрократическая структура, где нет четкого понимания, где начинаются и заканчиваются полномочия одной структуры и где начинаются полномочия другой», — заключил Никулин.