Эксперт: что изменит закон для иностранцев, которые воюют за Россию

Защита иностранных контрактников
Комиссия по законопроектной деятельности при правительстве РФ поддержала пакет поправок, кардинально меняющих правовое положение иностранных военнослужащих. Согласно новым нормам, иностранцы и лица без гражданства, проходящие или прошедшие службу по контракту в российских вооруженных силах и участвовавшие в боевых действиях, получат комплексную защиту от любых форм выдворения с территории России.
Главные изменения включают запрет на депортацию, реадмиссию (согласие государства на прием обратно своих граждан), сокращение срока пребывания, отказ в выдаче РВП и ВНЖ, а также аннулирование патентов и разрешений на работу. Все решения о выдворении, принятые после 24 февраля 2022 года, будут автоматически прекращены. Вместо депортации и административных мер реагирования теперь предусмотрены альтернативные наказания — штраф от 1 до 50 тысяч рублей или обязательные работы до 200 часов. Согласно данным официальной статистики, в 2024 году было принято свыше 190 тысяч решений о выдворении, а 157 тысяч иностранцев принудительно покинули Россию.
Особую силу законопроектам придает их обратное действие — норма, редко применяемая в российской законодательной практике. Иностранный гражданин, получивший запрет на въезд в 2023 году, теперь может его обнулить, заключив контракт с Минобороны. Фактически это беспрецедентная миграционная амнистия, предоставляющая вторую возможность тем, кто ранее нарушал правила пребывания.
Реформа логично продолжает ранее принятые указы президента — от сокращения срока первого контракта до одного года до предоставления права на упрощенное получение гражданства. Таким образом, норма о запрете экстрадиции таких лиц в другие страны завершает создание комплексной системы защиты иностранных военнослужащих, фактически признавая их особым статусом в российском правовом поле.
Проблемы безопасности
Депутат Госдумы Михаил Матвеев рассказал, что в декабре 2024 года он совместно с депутатом Сергеем Обуховым внес законопроект, запрещающий депортацию иностранных граждан — соотечественников и участников специальной военной операции. Однако в мае 2025 года правительство выдало отрицательный отзыв на этот документ. «Одна из причин отказа — якобы принятие закона сделает невозможным удаление из России граждан, представляющих угрозу безопасности», — сообщил парламентарий ВФокусе Mail. С тех пор позиция правительства в этом вопросе, очевидно, существенно изменилась.
«Я думаю, что в значительной степени это связано с большим количеством случаев, когда участники СВО, как русские по национальности, так и принадлежащие к титульным национальностям государств Средней Азии, получают в Казахстане, Киргизии или Узбекистане реальные сроки за участие в подразделениях ДНР и ЛНР либо в ВС РФ», — добавил он. По оценкам Матвеева, «речь идет о десятках» таких случаев.
«Я несколько раз обращался в МИД с конкретными фамилиями участников СВО, оказавшихся в тюрьмах, но каждый раз получал ответ, что правовых оснований для помощи нет, поскольку они не являются гражданами России», — заключил депутат. — Удивительно, что, оказав столь выдающиеся услуги Казахстану, спасая их государственность, мы ничего не попросили взамен — хотя бы освободить из тюрем пророссийских активистов".
По его словам, сложившаяся ситуация представляет собой «большую и постыдную проблему», особенно учитывая наличие в тюрьмах не только участников СВО, но и таких пророссийских активистов, как Ермек Тайчибеков.
Парламентарий считает, что исключить того, что бывшие участники СВО не окажутся завербованы террористическими организациями или не совершат преступлений на 100% нельзя. Однако он выразил уверенность, что эти вопросы «можно будет урегулировать в процессе рассмотрения после первого чтения».