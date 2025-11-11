Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт: что изменит закон для иностранцев, которые воюют за Россию

Правительство одобрило законопроекты, запрещающие депортацию и выдачу иностранных граждан, служивших в ВС РФ с февраля 2022 года. Фактически это означает массовую «амнистию» для десятков тысяч контрактников. Заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев объяснил ВФокусе Mail, почему такая инициатива требовалась давно.

Дарья Баева
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Защита иностранных контрактников

Комиссия по законопроектной деятельности при правительстве РФ поддержала пакет поправок, кардинально меняющих правовое положение иностранных военнослужащих. Согласно новым нормам, иностранцы и лица без гражданства, проходящие или прошедшие службу по контракту в российских вооруженных силах и участвовавшие в боевых действиях, получат комплексную защиту от любых форм выдворения с территории России.

Главные изменения включают запрет на депортацию, реадмиссию (согласие государства на прием обратно своих граждан), сокращение срока пребывания, отказ в выдаче РВП и ВНЖ, а также аннулирование патентов и разрешений на работу. Все решения о выдворении, принятые после 24 февраля 2022 года, будут автоматически прекращены. Вместо депортации и административных мер реагирования теперь предусмотрены альтернативные наказания — штраф от 1 до 50 тысяч рублей или обязательные работы до 200 часов. Согласно данным официальной статистики, в 2024 году было принято свыше 190 тысяч решений о выдворении, а 157 тысяч иностранцев принудительно покинули Россию.

Особую силу законопроектам придает их обратное действие — норма, редко применяемая в российской законодательной практике. Иностранный гражданин, получивший запрет на въезд в 2023 году, теперь может его обнулить, заключив контракт с Минобороны. Фактически это беспрецедентная миграционная амнистия, предоставляющая вторую возможность тем, кто ранее нарушал правила пребывания.

Реформа логично продолжает ранее принятые указы президента — от сокращения срока первого контракта до одного года до предоставления права на упрощенное получение гражданства. Таким образом, норма о запрете экстрадиции таких лиц в другие страны завершает создание комплексной системы защиты иностранных военнослужащих, фактически признавая их особым статусом в российском правовом поле.

Проблемы безопасности

Депутат Госдумы Михаил Матвеев рассказал, что в декабре 2024 года он совместно с депутатом Сергеем Обуховым внес законопроект, запрещающий депортацию иностранных граждан — соотечественников и участников специальной военной операции. Однако в мае 2025 года правительство выдало отрицательный отзыв на этот документ. «Одна из причин отказа — якобы принятие закона сделает невозможным удаление из России граждан, представляющих угрозу безопасности», — сообщил парламентарий ВФокусе Mail. С тех пор позиция правительства в этом вопросе, очевидно, существенно изменилась.

«Я думаю, что в значительной степени это связано с большим количеством случаев, когда участники СВО, как русские по национальности, так и принадлежащие к титульным национальностям государств Средней Азии, получают в Казахстане, Киргизии или Узбекистане реальные сроки за участие в подразделениях ДНР и ЛНР либо в ВС РФ», — добавил он. По оценкам Матвеева, «речь идет о десятках» таких случаев.

«Я несколько раз обращался в МИД с конкретными фамилиями участников СВО, оказавшихся в тюрьмах, но каждый раз получал ответ, что правовых оснований для помощи нет, поскольку они не являются гражданами России», — заключил депутат. — Удивительно, что, оказав столь выдающиеся услуги Казахстану, спасая их государственность, мы ничего не попросили взамен — хотя бы освободить из тюрем пророссийских активистов".

По его словам, сложившаяся ситуация представляет собой «большую и постыдную проблему», особенно учитывая наличие в тюрьмах не только участников СВО, но и таких пророссийских активистов, как Ермек Тайчибеков.

Парламентарий считает, что исключить того, что бывшие участники СВО не окажутся завербованы террористическими организациями или не совершат преступлений на 100% нельзя. Однако он выразил уверенность, что эти вопросы «можно будет урегулировать в процессе рассмотрения после первого чтения».

Узнать больше по теме
Государственная дума: как устроен главный законодательный орган России
Государственная дума — это сердце законотворчества в России. Именно здесь создаются федеральные законы, которые касаются жизни каждого гражданина: от образования и медицины до налогов и внешней политики. В статье разберем, как устроена Дума, кто в ней работает, как проходят выборы и как рождаются новые законы.
Читать дальше