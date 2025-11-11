Эксперт: что изменит закон для иностранцев, которые воюют за Россию

Главные изменения включают запрет на депортацию, реадмиссию (согласие государства на прием обратно своих граждан), сокращение срока пребывания, отказ в выдаче РВП и ВНЖ, а также аннулирование патентов и разрешений на работу. Все решения о выдворении, принятые после 24 февраля 2022 года, будут автоматически прекращены. Вместо депортации и административных мер реагирования теперь предусмотрены альтернативные наказания — штраф от 1 до 50 тысяч рублей или обязательные работы до 200 часов. Согласно данным официальной статистики, в 2024 году было принято свыше 190 тысяч решений о выдворении, а 157 тысяч иностранцев принудительно покинули Россию.