Эксперт: американский Palantir помогает Киеву бомбить объекты на территории РФ

«У Meta* хороший опыт работы с большими данными, в том числе с персонифицированной информацией. Это говорит о том, что корпорация участвует в проекте дополненной реальности для военнослужащих. Это делается для создания комбинированных подразделений, где будут присутствовать как военнослужащие, так и роботизированная техника», — добавил эксперт.