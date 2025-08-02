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Эксперт: американский Palantir помогает Киеву бомбить объекты на территории РФ

Наносить удары по стратегическим объектам на территории России украинским вооруженным силам помогает американская компания Palantir, которая занимается разработкой программного обеспечения для организаций и силовых структур. Об этом в интервью ВФокусе Mail сообщил военный эксперт Александр Степанов.

Альмир Хабибуллин
Автор ВФокусе Mail

«Сейчас активно идет работа по линии Palantir — технологической компании, которая работает с большими объемами данных и за счет новой платформы искусственного интеллекта обеспечивает анализ спутниковых снимков для того, чтобы в сжатые сроки выявить цели и обеспечить наведение соответствующего высокоточного оружия. Примером взаимодействия Palantir с киевским режимом может служить целеуказание в отношении отдельных стратегических объектов в глубине России. И такое взаимодействие имеет характер тенденции», — сказал военный эксперт Александр Степанов.

По его словам, Palantir — это не единственная организация, которая обеспечивает решение подобных задач. Этим также занимается и корпорация Meta* (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), которой принадлежат мессенджер WhatsApp и соцсеть Instagram.

«У Meta* хороший опыт работы с большими данными, в том числе с персонифицированной информацией. Это говорит о том, что корпорация участвует в проекте дополненной реальности для военнослужащих. Это делается для создания комбинированных подразделений, где будут присутствовать как военнослужащие, так и роботизированная техника», — добавил эксперт.

Степанов подчеркнул, что этот проект уже реализуется и называется «Титан». В его рамках происходит комбинированное взаимодействие между военнослужащими и техникой, которая как раз оказывает помощь военным в выполнении боевых задач.