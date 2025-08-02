Эксперт: американский Palantir помогает Киеву бомбить объекты на территории РФ

«Сейчас активно идет работа по линии Palantir — технологической компании, которая работает с большими объемами данных и за счет новой платформы искусственного интеллекта обеспечивает анализ спутниковых снимков для того, чтобы в сжатые сроки выявить цели и обеспечить наведение соответствующего высокоточного оружия. Примером взаимодействия Palantir с киевским режимом может служить целеуказание в отношении отдельных стратегических объектов в глубине России. И такое взаимодействие имеет характер тенденции», — сказал военный эксперт Александр Степанов.
По его словам, Palantir — это не единственная организация, которая обеспечивает решение подобных задач. Этим также занимается и корпорация Meta* (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), которой принадлежат мессенджер WhatsApp и соцсеть Instagram.
«У Meta* хороший опыт работы с большими данными, в том числе с персонифицированной информацией. Это говорит о том, что корпорация участвует в проекте дополненной реальности для военнослужащих. Это делается для создания комбинированных подразделений, где будут присутствовать как военнослужащие, так и роботизированная техника», — добавил эксперт.
Степанов подчеркнул, что этот проект уже реализуется и называется «Титан». В его рамках происходит комбинированное взаимодействие между военнослужащими и техникой, которая как раз оказывает помощь военным в выполнении боевых задач.