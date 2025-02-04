Эксперимент по онлайн-взысканию долгов за ЖКУ стартует в 2025 году в России

На фоне этих изменений в России наблюдается тенденция к уменьшению числа злостных неплательщиков. По данным Федеральной службы судебных приставов, на 1 января 2024 года в стране оставалось 3,2 миллиона неоконченных исполнительных производств по взысканию задолженности. Для сравнения, в начале 2023 года этот показатель составлял 3,5 миллиона.