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Эксперимент по онлайн-взысканию долгов за ЖКУ стартует в 2025 году в России

В первом полугодии 2025 года в России начнется эксперимент по онлайн-взысканию долгов за жилищно-коммунальные услуги. Для этого будут использоваться системы ГИС ЖКХ, портал «Госуслуги» и платформа «Правосудие».

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Артем Геодакян/ТАСС

В Министерстве строительства и ЖКХ РФ отметили, что был проведен ряд обсуждений с Минцифры — оператором единого портала госуслуг — и Судебным департаментом при Верховном суде, который отвечает за систему «Правосудие». Начало работы нового механизма запланировано на начало 2025 года, сообщают Известия.

Министерство предполагает, что новый подход поможет ускорить решение дел в судах и, в результате, сократит количество неплательщиков за услуги ЖКХ. При этом традиционный порядок взыскания с использованием бумажных документов останется в силе, а электронная процедура станет дополнительной опцией.

Снижение числа неплательщиков за ЖКУ

На фоне этих изменений в России наблюдается тенденция к уменьшению числа злостных неплательщиков. По данным Федеральной службы судебных приставов, на 1 января 2024 года в стране оставалось 3,2 миллиона неоконченных исполнительных производств по взысканию задолженности. Для сравнения, в начале 2023 года этот показатель составлял 3,5 миллиона.

Министерство строительства также подтверждает, что ситуация улучшается. На 1 декабря 2024 года общая просроченная задолженность снизилась на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Собираемость платежей среди граждан, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, составила 95,4%. В целом по стране оплачено 97,5% всех коммунальных услуг.

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