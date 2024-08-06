Эксперимент: можете ли вы смотреть на одну картину 10 минут?

Семь тысяч участников поделились своими эмоциями и рассказали, что первые несколько секунд и минут им казались бессмысленными и даже мучительными, а последующие — восхитительными и безмятежными. Также добровольцы говорили, что они сначала хотели уйти через одну или две минуты, но некоторое время спустя почувствовали себя максимально сосредоточенными.