Эксперимент: можете ли вы смотреть на одну картину 10 минут?

Американское издание New York Times провело необычный эксперимент. Пользователям Сети предлагается сосредоточить свое внимание на картине англо-американского художника Джеймса Макнила Уистлера «Ноктюрн в синем и серебряном». Главное — нельзя ни на что отвлекаться.
Эксперимент основан на задании, которое профессор истории искусств в Гарварде Дженнифер Робертс дает своим студентам. Он просит их пойти в музей, выбрать одну картину и рассматривать ее в течение трех часов.
В эксперименте от издания участвовало более десяти тысяч человек. Они перешли на сайт, нажали кнопку «Начать», которая запускает таймер, и смотрели на представленную им картину. После того, как они отвлекались, они останавливали время.
Результаты показали, что 75% участников смогли сконцентрироваться на произведении искусства менее чем десять минут. И всего лишь 25% добровольцев продержались целых десять и более минут.
Семь тысяч участников поделились своими эмоциями и рассказали, что первые несколько секунд и минут им казались бессмысленными и даже мучительными, а последующие — восхитительными и безмятежными. Также добровольцы говорили, что они сначала хотели уйти через одну или две минуты, но некоторое время спустя почувствовали себя максимально сосредоточенными.
Те, кто сдался, говорили, что быстро потеряли концентрацию и задумались «о ценности моментов, которые мы упускаем и о том, почему мы боимся оставаться наедине со своими мыслями».
По словам авторов американского издания, концентрация — это навык, который нужно тренировать. И помочь в этом может помочь изучение иностранных языков. Это доказали российские ученые. Также они рассказали, какие из них помогают развить внимание.
Анна Морозова