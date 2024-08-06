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Эксперимент: можете ли вы смотреть на одну картину 10 минут?

Удержать внимание не так просто, как кажется.

Американское издание New York Times провело необычный эксперимент. Пользователям Сети предлагается сосредоточить свое внимание на картине англо-американского художника Джеймса Макнила Уистлера «Ноктюрн в синем и серебряном». Главное — нельзя ни на что отвлекаться.

Эксперимент основан на задании, которое профессор истории искусств в Гарварде Дженнифер Робертс дает своим студентам. Он просит их пойти в музей, выбрать одну картину и рассматривать ее в течение трех часов.

В эксперименте от издания участвовало более десяти тысяч человек. Они перешли на сайт, нажали кнопку «Начать», которая запускает таймер, и смотрели на представленную им картину. После того, как они отвлекались, они останавливали время.

Результаты показали, что 75% участников смогли сконцентрироваться на произведении искусства менее чем десять минут. И всего лишь 25% добровольцев продержались целых десять и более минут.

Семь тысяч участников поделились своими эмоциями и рассказали, что первые несколько секунд и минут им казались бессмысленными и даже мучительными, а последующие — восхитительными и безмятежными. Также добровольцы говорили, что они сначала хотели уйти через одну или две минуты, но некоторое время спустя почувствовали себя максимально сосредоточенными.

Те, кто сдался, говорили, что быстро потеряли концентрацию и задумались «о ценности моментов, которые мы упускаем и о том, почему мы боимся оставаться наедине со своими мыслями».

По словам авторов американского издания, концентрация — это навык, который нужно тренировать. И помочь в этом может помочь изучение иностранных языков. Это доказали российские ученые. Также они рассказали, какие из них помогают развить внимание.

Анна Морозова