Экспансия США в Азию: как Вашингтон захватывает Казахстан

В докладе заявляется, что по своей сути эти площадки несут деструктив. У участников различных программ, реализуемых на площадках «American spaces» формируются антигосударственные и появляются навыки политического активизма. Это есть та самая «мягкая сила». У выпускников «Американских площадок» появляются недоверие к местным избирательным процессам, к союзникам государства и много другое. В Казахстане таких центров открыто уже 10.