Экспансия США в Азию: как Вашингтон захватывает Казахстан

Академия политических наук Alter совместно с Институтом международных экономических связей (ИМЭС) при поддержке АНО Евразия 30 мая провели конференцию «Россия и Казахстан — взгляд в будущее Евразийского сотрудничества». Декан факультета информационных технологий Академии политических наук Alter Андрей Манойло и руководитель отдела информационно-разведывательной деятельности Максим Ювачев рассказали, кто и как формирует гражданское общество в Центральной Азии.
Обучение с малых лет
Особое внимание Вашингтона приковано к образованию. На территории Казахстана реализуются несколько программ. Например, языковая «American English» курируется Посольством США, а «Education USA» Государственным департаментом Штатов и тоже дипломатической миссией. Интересна и стипендия BridgeUSA. Она позволяет отправиться в США, работать и жить вместе с американцами. Кстати, реализуют её не только в Казахстане. В 2024 году набор вело Посольство США в России.
— Одновременно с внедрением программ западом выстраиваются связи с казахстанской политической элитой, информирование и вовлечение местного население и довольно редко эти рычаги используются для оказания внешнего влияния, — отметил Андрей Манойло.
Эксперты сделали вывод, что такой долгосрочный подход позволяет сформировать новую элиту, которая будет способна продвигать интересы США. В этом вопросе отношения России и Казахстана имеют иной характер.
«Мягкая сила»
Особую роль играют так называемые «Американские пространства» — это государственная организация, руководство которой осуществляют дипломатические миссии, а в Казахстане еще и коммерческие структуры. На этих площадках осуществляется информирование о США, работают культурные и образовательные программы. Также через них идет поддержка выпускников, обучавшихся в Штатах.
— Они используются как актив для работы с местным населением, — подчеркнул Максим Ювачев.
Пользоваться «Американскими пространствами» могут и молодые люди, и специалисты, например, журналисты или даже работники посольств других государств.
В докладе заявляется, что по своей сути эти площадки несут деструктив. У участников различных программ, реализуемых на площадках «American spaces» формируются антигосударственные и появляются навыки политического активизма. Это есть та самая «мягкая сила». У выпускников «Американских площадок» появляются недоверие к местным избирательным процессам, к союзникам государства и много другое. В Казахстане таких центров открыто уже 10.
«Цветная революция»
В январе 2022 года в Казахстане вспыхнули массовые протесты. Формальным поводом было повышение цен на сжиженный газ. Активисты требовали снижения стоимости топлива и продуктов, пересмотр пенсионного возраста, отставку правительства и президента. Примечательно, что протесты начались в регионах присутствия компании Тенгизшевройл, учредителями которой являются американские Chevron и ExxonMobil. После вмешательства сил Организации Договора о коллективной безопасности акции сошли на нет. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев утверждал, что на улицах появились «террористические банды», подготовленные за рубежом.
— Захватывают здания инфраструктуры, и самое главное, захватывают помещения, где находится стрелковое оружие. Ведут бои с курсантами училищ, — рассказывал во врем ябеспорядков Токаев.
Но участвовали в ней и местные жители. Максим Ювачев отмечает, что боевые группировки собирались из малообеспеченных казахов. Для их снабжения вооружением и транспортом включился крупный бизнес. Также формировались группы из радикалов, ранее вовлеченных в террористическую деятельность. При захвате местных администраций у каждого протестующих была тактика и расписаны роли.
— Синяя одежда — это СМИ и блогеры. В красном — координаторы. Белые шапочки — женщины, которых выпускали, чтобы полиция разошлась. Когда попытки захватов не удались и дошло до накала, что могло перерасти в вооруженные столкновения, были применены силы ОДКБ, — объяснил Ювачев.
Были и у казахов и те подразделения, которые остались в стороне от выполнения своего долга. Среди них 38-я десантно-штурмовая бригада специального назначения имени Раимбек-батыра («Казбриг»). Эксперт рассказал, что обучением личного состава подразделения занимаются американские специалисты.