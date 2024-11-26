«Эксмо» проверит необходимость маркировки «18+» на «Драконе» Шварца

Издательство «Эксмо» планирует провести дополнительную проверку с юристами и редакторами, чтобы подтвердить необходимость маркировки «18+» для сборника произведений драматурга Евгения Шварца «Дракон» (по названию одной из его пьес) или пересмотреть это решение. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Эксмо».
В Минцифры заявили РБК, что никаких рекомендаций в отношении пьесы «Дракон» не направляли. «В соответствии с действующим законодательством возрастная маркировка осуществляется издателем или распространителями самостоятельно», — отметили в ведомстве.
В интернет-магазине «Эксмо» при попытке зайти на страницу со сборником произведений Шварца «Дракон» появляется сообщение: «На этой странице содержится контент 18+. Вам уже исполнилось 18 лет?». При нажатии «Нет» обложка книги и описание к ней на сайте издательства «заблюривается».
В сам сборник включены известные пьесы Шварца, в том числе «Дракон», а также «Снежная Королева» и «Голый король», написанные по мотивам сказок Ганса Христиана Андерсена.
Пьесу «Дракон» Евгений Шварц написал в годы Великой отечественной войны. В 1988 году произведение было экранизировано режиссером Марком Захаровым, фильм получил название «Убить дракона».
По сюжету пьесы, странник по имени Ланцелот оказывается в городе, которым давно правит Дракон. Последний каждый год забирает к себе в пещеру девушку: «говорят, что они умирают там от омерзения». Ланцелот встречает Эльзу, влюбляется в нее, но наступает ее черед отправиться к Дракону.
Главный герой выражает готовность убить правителя, но местные жители, которые со всем смирились, отговаривают его. В ходе поединка Ланцелот надевает шапку-невидимку, убивает Дракона, отрубая все три головы, но получает ранение, все думают, что он умер.
Власть при этом захватывает Бургомистр, он называет себя победителем Дракона и объявляется «президентом вольного народа», люди продолжают жить как прежде. Бургомистр хочет жениться на Эльзе, та против и говорит, что «дракон не умер», «а превратился на этот раз во множество людей».
Исцеленный после тяжелого ранения Ланцелот позже возвращается в город, он уличает Бургомистра во лжи и преступлениях, а, обращаясь к жителям, спрашивает, почему те сразу со всем смирились. Главный герой решает остаться, женится на Эльзе, говоря ей: «Работа предстоит мелкая. Хуже вышивания. В каждом из них придется убить дракона».