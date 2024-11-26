«Эксмо» проверит необходимость маркировки «18+» на «Драконе» Шварца

По сюжету пьесы, странник по имени Ланцелот оказывается в городе, которым давно правит Дракон. Последний каждый год забирает к себе в пещеру девушку: «говорят, что они умирают там от омерзения». Ланцелот встречает Эльзу, влюбляется в нее, но наступает ее черед отправиться к Дракону.