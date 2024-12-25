Экс-участница группы «Ранетки» анонсировала новый трек в рамках проекта NETOXIC

Бывшая гитаристка и бэк-вокалистка девичьего поп-рок-коллектива «Ранетки» Наталья Мильниченко анонсировала новую песню в рамках своего сольного проекта NETOXIC. Релиз состоится 3 января.
«Вообще у меня большие планы на следующий год, связанные с музыкой. Моих слушателей ждет много, много нового», — поделилась Наталья в беседе с порталом «Страсти».
Девушка также рассказала, что ее первый гонорар за концерт с «Ранетками» составил тысячу рублей. Несмотря на небольшую сумму, артистка была рада самому факту самостоятельного заработка.
Мильниченко запустила проект NETOXIC в 2020 году. На счету певицы несколько синглов, последний из которых, «Птичка», увидел свет в октябре.
О том, что стало с участницами группы «Ранетки», мы рассказывали в большом материале.