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Экс-участница группы «Ранетки» анонсировала новый трек в рамках проекта NETOXIC

Бывшая гитаристка и бэк-вокалистка девичьего поп-рок-коллектива «Ранетки» Наталья Мильниченко анонсировала новую песню в рамках своего сольного проекта NETOXIC. Релиз состоится 3 января.

Источник: Звук

Бывшая гитаристка и бэк-вокалистка девичьего поп-рок-коллектива «Ранетки» Наталья Мильниченко анонсировала новую песню в рамках своего сольного проекта NETOXIC. Релиз состоится 3 января.

«Вообще у меня большие планы на следующий год, связанные с музыкой. Моих слушателей ждет много, много нового», — поделилась Наталья в беседе с порталом «Страсти».

Девушка также рассказала, что ее первый гонорар за концерт с «Ранетками» составил тысячу рублей. Несмотря на небольшую сумму, артистка была рада самому факту самостоятельного заработка.

Мильниченко запустила проект NETOXIC в 2020 году. На счету певицы несколько синглов, последний из которых, «Птичка», увидел свет в октябре.

О том, что стало с участницами группы «Ранетки», мы рассказывали в большом материале.