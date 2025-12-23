Экс-советник Трампа не увидел сближения позиций России и Украины

23 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что сделает все возможное для достижения мирной сделки по Украине к Рождеству. Также 22 декабря вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью британскому порталу UnHerd заявил, что в переговорах по Украине есть прогресс, однако он не стал утверждать, что в ближайшее время сторонам удастся прийти к мирному разрешению конфликта. По его словам, переговорный процесс тормозит вопрос территориальных уступок со стороны Украины.