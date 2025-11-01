Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-советник президента США раскрыл опасения Трампа по Украине

Флинн: Трамп не хочет, чтобы его политика по Украине окончилась провалом.

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп не хочет, чтобы его политика по Украине окончилась провалом. Об этом заявил бывший помощник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн, передает РИА Новости.

«Я не думаю, что Дональд Трамп хочет видеть себя как президента, потерпевшего неудачу в дипломатии или политике. Я просто не вижу этого», — сказал он.

Флинн также вспомнил слова немецкого военного теоретика Карла фон Клаузевица, отметив, что «война — это продолжение политики, а значит — признак провала дипломатии».

23 октября стало известно, что власти США ввели санкции против двух крупных российских нефтяных компаний, в том числе компании «Лукойл». Трамп назвал ограничения очень сильными и выразил уверенность в том, что они будут иметь эффект. Президент России Владимир Путин, комментируя новые санкции США, заявил, что они не нанесут серьезного ущерба российской экономике.

Узнать больше по теме
Что такое санкции: простыми словами о сложном
Слово «санкции» мы часто слышим в новостях — оно может касаться государств, компаний и даже отдельных людей. Разбираемся, что скрывается за этим термином и почему санкции так активно используются в мировой политике и экономике.
Читать дальше