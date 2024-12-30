Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс назвала главные музыкальные тренды 2024 года

Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс считает трибьюты и стихотворчество главными трендами уходящего 2024 года. При этом певица отметила, что популярность каверов и переделок ей не нравится. Однако к музыкально-поэтическим проектам артистка относится положительно.
Среди понравившихся ей работ Вокс выделила «Стихотерапию» Антона Коршунова и «Голос поэта» рэпера ST, в рамках которого стихи русских классиков были переложены на музыку на усмотрение репрезентующего артиста. «Это здорово, поскольку расширяет кругозор, позволяет по-другому взглянуть на нашу классику, понять, что она не устаревает», — рассказала певица в беседе НСН.
Ранее стало известно, что музыкант Алексей Воробьев собирается выпустить роман в стихах под названием «Письмо в прошлое».