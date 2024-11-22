Экс-редактор The Mirror рассказал о любимом вине Арианы Гранде

По его словам, во время совместного ужина в ресторане Ocean Prime в Беверли-Хиллз Ариана Гранде заказывала только дорогие бутылки бароло.
«Она подошла к моему столу с моим менеджером, и мы сидели три часа. Она продолжала заказывать очень дорогие бутылки красного вина. Я очень легко поддаюсь на уговоры. Она была очень веселой — очень умной, вдумчивой и забавной», — сказал Морган.
В подтверждение этого вечера в телефоне Моргана остались фотографии, которые сделала Гранде.
Как пишет издание, ресторан Ocean Prime известен своим изысканным винным списком. Среди предложений Бароло — 2019 Barolo DOCG Marcenasco, «Неббиоло» от производителя Ренато Ратти из Пьемонта. Оно продается по цене $36 за большой бокал (240 мл) и, по данным издания, является тем вином, которое Гранде купила для себя и Моргана.
Бароло — это итальянское вино, которое производят в Пьемонте (район коммуны Бароло) из винограда сорта «неббиоло». Бароло имеет высшую категорию качества — DOCG с момента ее введения в 1980 году. Бароло является одним из наиболее элитных вин мира. В России бароло можно купить по цене до 600 тыс. руб. за бутылку.