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Экс-редактор The Mirror рассказал о любимом вине Арианы Гранде

Бывший редактор The Mirror Пирс Морган рассказал, что двукратная обладательница «Грэмми» американская певица Ариана Гранде является поклонницей итальянского вина бароло. Об этом пишет The Drinks Business.

Источник: Reuters

По его словам, во время совместного ужина в ресторане Ocean Prime в Беверли-Хиллз Ариана Гранде заказывала только дорогие бутылки бароло.

«Она подошла к моему столу с моим менеджером, и мы сидели три часа. Она продолжала заказывать очень дорогие бутылки красного вина. Я очень легко поддаюсь на уговоры. Она была очень веселой — очень умной, вдумчивой и забавной», — сказал Морган.

В подтверждение этого вечера в телефоне Моргана остались фотографии, которые сделала Гранде.

Как пишет издание, ресторан Ocean Prime известен своим изысканным винным списком. Среди предложений Бароло — 2019 Barolo DOCG Marcenasco, «Неббиоло» от производителя Ренато Ратти из Пьемонта. Оно продается по цене $36 за большой бокал (240 мл) и, по данным издания, является тем вином, которое Гранде купила для себя и Моргана.

Бароло — это итальянское вино, которое производят в Пьемонте (район коммуны Бароло) из винограда сорта «неббиоло». Бароло имеет высшую категорию качества — DOCG с момента ее введения в 1980 году. Бароло является одним из наиболее элитных вин мира. В России бароло можно купить по цене до 600 тыс. руб. за бутылку.