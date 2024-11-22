Экс-редактор The Mirror рассказал о любимом вине Арианы Гранде

«Она подошла к моему столу с моим менеджером, и мы сидели три часа. Она продолжала заказывать очень дорогие бутылки красного вина. Я очень легко поддаюсь на уговоры. Она была очень веселой — очень умной, вдумчивой и забавной», — сказал Морган.