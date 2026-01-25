Экс-разведчик рассказал о проблемах с ядерным арсеналом США

«У нас есть ракета “Минитмен III”, которая сейчас уже просто очень старая. Но мы не можем позволить себе ее замену, ракету Sentinel. Мы не можем построить ее по бюджетным причинам. Поэтому нам приходится продлевать срок эксплуатации этих сейчас уже древних ракет еще на 20 лет до 2050 года. Мы не знаем, будут ли эти ракеты вообще работать. Это проблема. Внутри США сильно давление заняться не контролем над вооружениями, а включиться в гонку вооружений, восстановить наши силы ядерного сдерживания», — сказал он.