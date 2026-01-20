Экс-президента Украины приговорили к 15 годам лишения свободы

«Приговором суда экс-президент признан виновным в завладении земельным участком лесного фонда на территории Сухолуцкого сельсовета Киевской области площадью 17,5 га и ориентировочной стоимостью более 22 млн грн, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, и назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, должности в органах, учреждениях и организациях, связанных с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, или выполнять такие функции по специальному полномочию сроком на три года, с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества», — говорится в сообщении.