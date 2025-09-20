Экс-президент Украины Ющенко потребовал от ВСУ идти на Москву

В свою очередь депутат Верховной рады Максим Бужанский отметил, что со временем на Украине стали забывать, до какой степени бесполезно-блаженным всегда был Ющенко. Иногда экс-президент напоминает о себе, например, этим заявлением о походе «на Москву», при этом находясь в студии, а не на передовой, подчеркнул парламентарий.