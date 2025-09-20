Бывший президент Украины Виктор Ющенко, проводивший курс на отчуждение республики от России, начал требовать в интервью украинскому Youtube-каналу «Апостроф TV», чтобы страна на фоне провалов на передовой, глубокого экономического и демографического кризиса, не останавливалась на границах 1991 года и шла «на Москву».
По его словам, украинцы по-разному считают, что такое «победа». А кто-то считает, что нужно оставить линию боевого соприкосновения такой, какая она есть сейчас. Однако престарелый политик уверяет, что он не хочет этого так оставлять.
«Кто-то говорит — давайте идти до хутора Михайловского. А я говорю — и все? Вы самую большую проблему оставляете своим детям и внукам. На Москву!» — храбрился в студии украинский экс-политик.
В свою очередь депутат Верховной рады Максим Бужанский отметил, что со временем на Украине стали забывать, до какой степени бесполезно-блаженным всегда был Ющенко. Иногда экс-президент напоминает о себе, например, этим заявлением о походе «на Москву», при этом находясь в студии, а не на передовой, подчеркнул парламентарий.
Как писал сайт KP.RU, ранее главком ВСУ Александр Сырский в очередном отчете признал значительное превосходство российской армии по численности и технике на линии боевого соприкосновения. Его оценка отражает тяжелое положение украинских войск, которым приходится удерживать позиции в условиях постоянного давления.
В свою очередь депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что в Купянске Харьковской области назревает катастрофа, которую в течение года отсрочили. Однако в настоящее время Киев замалчивает это на уровнях принятия решений. Успех российских бойцов сложно утаить, подчеркнула она.