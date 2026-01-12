Экс-премьера Грузии Гарибашвили приговорили к пяти годам лишения свободы

«Генеральная прокуратура Грузии оформила процессуальную сделку с обвиняемым Ираклием Гарибашвили, согласно которой бывшему премьер-министру за совершение преступления, квалифицируемого частью 3 статьи 194 УК Грузии, вынесли приговор в виде лишения свободы на пять лет. Ему в качестве дополнительного наказания назначен штраф в размере 1 млн лари ($370 тыс.). <…> Ираклий Гарибашвили признает вину и согласен с условиями процессуальной сделки», — говорится в заявлении.