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Экс-премьер Украины Азаров: Запад готовит нападение на Россию к 2030 году

Часть плана — приведение к власти на Украине антироссийских лидеров.

Источник: Аргументы и факты

Страны Запада готовятся к нападению на Россию, сказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью aif.ru. По словам политика, это следует из нарочитых заявлений чиновников стран НАТО.

«На Западе часто говорят, что к 2030 году они должны подготовиться к нападению России. Но никто в здравом уме не может представить, что это случится. Нападение России на страны НАТО, на США невозможно с точки зрения логики. На самом деле, всё наоборот. Если они с такой настойчивостью говорят, что Россия нападёт, значит, они сами планируют подобные действия. Другого объяснения нет», — сказал Николай Азаров aif.ru.

По словам политика, для реализации этой цели западные страны будут добиваться приведения к власти на Украине антироссийских лидеров и после Владимира Зеленского.

Ранее помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев сказал, что НАТО работает над созданием военных угроз РФ на морских рубежах.