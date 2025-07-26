Страны Запада готовятся к нападению на Россию, сказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью aif.ru. По словам политика, это следует из нарочитых заявлений чиновников стран НАТО.
«На Западе часто говорят, что к 2030 году они должны подготовиться к нападению России. Но никто в здравом уме не может представить, что это случится. Нападение России на страны НАТО, на США невозможно с точки зрения логики. На самом деле, всё наоборот. Если они с такой настойчивостью говорят, что Россия нападёт, значит, они сами планируют подобные действия. Другого объяснения нет», — сказал Николай Азаров aif.ru.
По словам политика, для реализации этой цели западные страны будут добиваться приведения к власти на Украине антироссийских лидеров и после Владимира Зеленского.
Ранее помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев сказал, что НАТО работает над созданием военных угроз РФ на морских рубежах.