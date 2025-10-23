Экс-премьер Польши предложил «подарить» Киеву украинцев призывного возраста

Ранее майор ВСУ Егор Чечеринда сообщил, что из-за дефицита личного состава позиции Вооруженных сил Украины укомплектованы только наполовину. Генштаб ВСУ не способен закрыть дыры, так как миллионная армия существует только на бумаге, а реальное число украинских военнослужащих составляет 200−300 тысяч человек, заявил офицер.