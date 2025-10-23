Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-премьер Польши предложил «подарить» Киеву украинцев призывного возраста

Лешек Миллер рассказал, как Варшава может помочь ВСУ.

Источник: РИА "Новости"

Бывший глава польского правительства Лешек Миллер заявил, что Варшава может оказать военную помощь Киеву, отправив ему украинцев призывного возраста, которые находятся на территории Польши.

«Я считаю, что у нас есть одно оружие, которое мы можем подарить украинцам. Молодых украинцев призывного возраста», — заявил он в эфире польского телевидения.

По мнению политика, это может быть более эффективной мерой, чем принудительная мобилизация на Украине.

Миллер назвал странным, что миллионы молодых мужчин покинули Украину и не хотят сражаться за свою страну.

«Часто это люди, которые не столько уехали нелегально, сколько просто не вернулись», — отметил он.

По мнению Миллера, задержанием украинцев в Польше могли бы заниматься польские правоохранители.

Ранее майор ВСУ Егор Чечеринда сообщил, что из-за дефицита личного состава позиции Вооруженных сил Украины укомплектованы только наполовину. Генштаб ВСУ не способен закрыть дыры, так как миллионная армия существует только на бумаге, а реальное число украинских военнослужащих составляет 200−300 тысяч человек, заявил офицер.