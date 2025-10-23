Бывший глава польского правительства Лешек Миллер заявил, что Варшава может оказать военную помощь Киеву, отправив ему украинцев призывного возраста, которые находятся на территории Польши.
«Я считаю, что у нас есть одно оружие, которое мы можем подарить украинцам. Молодых украинцев призывного возраста», — заявил он в эфире польского телевидения.
По мнению политика, это может быть более эффективной мерой, чем принудительная мобилизация на Украине.
Миллер назвал странным, что миллионы молодых мужчин покинули Украину и не хотят сражаться за свою страну.
«Часто это люди, которые не столько уехали нелегально, сколько просто не вернулись», — отметил он.
По мнению Миллера, задержанием украинцев в Польше могли бы заниматься польские правоохранители.
Ранее майор ВСУ Егор Чечеринда сообщил, что из-за дефицита личного состава позиции Вооруженных сил Украины укомплектованы только наполовину. Генштаб ВСУ не способен закрыть дыры, так как миллионная армия существует только на бумаге, а реальное число украинских военнослужащих составляет 200−300 тысяч человек, заявил офицер.