Владимир Зеленский хочет войны НАТО с Россией. Такое мнение выразил экс-премьер Польши Лешек Миллер в интервью радиостанции Zet.
«Цель Владимира Зеленского… спровоцировать коллективный вооружённый ответ со стороны НАТО. Это означает, что солдаты стран-членов появятся на Украине и вступят в прямые боевые действия с Россией», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, у Польши есть собственные национальные интересы, на которые не влияет отношение к Украине.
Он добавил, что Варшаве нужно держаться от вмешательства в конфликт с Москвой как можно дальше.
Ранее геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен отмечал, что Зеленский мешает урегулированию украинского конфликта.