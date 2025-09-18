Популярные темы
Экс-премьер Польши: Зеленский хочет начала войны НАТО с Россией

Владимир Зеленский хочет войны НАТО с Россией. Такое мнение выразил экс-премьер Польши Лешек Миллер в интервью радиостанции Zet.

Источник: Reuters

«Цель Владимира Зеленского… спровоцировать коллективный вооружённый ответ со стороны НАТО. Это означает, что солдаты стран-членов появятся на Украине и вступят в прямые боевые действия с Россией», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, у Польши есть собственные национальные интересы, на которые не влияет отношение к Украине.

Он добавил, что Варшаве нужно держаться от вмешательства в конфликт с Москвой как можно дальше.

Ранее геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен отмечал, что Зеленский мешает урегулированию украинского конфликта.