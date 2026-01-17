Экс-премьер Италии заявил, что у Европы сейчас больше врагов, чем когда-либо

«Это решение принято во время, когда Европа имеет много врагов — возможно, так много врагов, как никогда прежде, врагов как внутренних, так и внешних», — сказал 78-летний экс-глава ЕЦБ. Он призвал ЕС «преодолеть собственные слабости». «Мы должны стать сильнее — в военном отношении, экономически и политически», — считает Драги.
Премия имени Карла Великого вручается с 1950 года. Ранее ее лауреатами в разные годы становились канцлер ФРГ Ангела Меркель, король Испании Хуан Карлос I, премьер-министры Великобритании Уинстон Черчилль и Тони Блэр. В 2025 году ее удостоилась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Лауреат премии получает грамоту и медаль, на лицевой стороне которой помещен портрет Карла Великого, а на оборотной — выгравированы заслуги лауреата.