Экс-премьер Италии заявил, что у Европы сейчас больше врагов, чем когда-либо

БЕРЛИН, 17 января. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Италии и экс-президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги считает, что у Европы в настоящее время больше врагов, чем когда-либо в истории. Такое мнение он высказал, выступая по видеосвязи на церемонии объявления лауреата Международной премии имени Карла Великого за 2026 год. Она вручается за заслуги в деле защиты европейских ценностей и была присуждена Драги.

Источник: РИА "Новости"

«Это решение принято во время, когда Европа имеет много врагов — возможно, так много врагов, как никогда прежде, врагов как внутренних, так и внешних», — сказал 78-летний экс-глава ЕЦБ. Он призвал ЕС «преодолеть собственные слабости». «Мы должны стать сильнее — в военном отношении, экономически и политически», — считает Драги.

Премия имени Карла Великого вручается с 1950 года. Ранее ее лауреатами в разные годы становились канцлер ФРГ Ангела Меркель, король Испании Хуан Карлос I, премьер-министры Великобритании Уинстон Черчилль и Тони Блэр. В 2025 году ее удостоилась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Лауреат премии получает грамоту и медаль, на лицевой стороне которой помещен портрет Карла Великого, а на оборотной — выгравированы заслуги лауреата.