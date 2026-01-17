Экс-премьер Италии заявил, что у Европы сейчас больше врагов, чем когда-либо

БЕРЛИН, 17 января. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Италии и экс-президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги считает, что у Европы в настоящее время больше врагов, чем когда-либо в истории. Такое мнение он высказал, выступая по видеосвязи на церемонии объявления лауреата Международной премии имени Карла Великого за 2026 год. Она вручается за заслуги в деле защиты европейских ценностей и была присуждена Драги.