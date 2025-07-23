Экс-посол США Макфол обиделся на Лаврова, не желавшего звать его «господином»

В январе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Майкл Макфол вошел в историю как человек, «которого буквально с позором отсюда выгоняли». Обращаясь к новому послу США в РФ Линн Трейси, дипломат отметила, что ей стоило бы обратить внимание на ситуацию со своим предшественником и не ухудшать двусторонние отношения.