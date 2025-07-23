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Экс-посол США Макфол обиделся на Лаврова, не желавшего звать его «господином»

Бывший посол США в России Майкл Макфол назвал министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова воинственным человеком, с которым сложно работать.

Источник: AP 2024

Об этом он сказал в интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом), видео опубликовано на YouTube.

Дудь спросил Макфола, какие отношения у него складывались с Лавровым, когда тот работал в России в период с 2012 по 2014 год. Дипломат ответил по-русски: «Сложно».

По словам Макфола, Лавров обращался к нему по имени — Майкл — тогда как по протоколу следует говорить «господин посол».

«С Лавровым было сложно, он не простой человек. Он не дипломат, он очень воинственный», — высказал свое мнение экс-посол.

Он добавил, что о дипломатах можно судить по результатам их работы. По мнению Макфола, у Российской Федерации сейчас меньше союзников, страна стала более изолированной.

В январе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Майкл Макфол вошел в историю как человек, «которого буквально с позором отсюда выгоняли». Обращаясь к новому послу США в РФ Линн Трейси, дипломат отметила, что ей стоило бы обратить внимание на ситуацию со своим предшественником и не ухудшать двусторонние отношения.