Экс-помощник Трампа описал возможный вариант соглашения по Украине

Урегулирование военного конфликта на Украине — часть вопроса европейской безопасности, заявил РБК Томас Грэм, экс-помощник президента США, курировавший диалог с Кремлем.

Источник: РИА "Новости"

Он считает, что Россия и Украина могли бы согласовать базовые принципы будущего урегулирования, а после начать переговоры по всем аспектам «завершения украинского кризиса и стабилизации отношений» России и Запада.

Господин Грэм озвучил пять пунктов для обсуждения:

Гарантии безопасности по модели «вооруженного нейтралитета». Он считает, что собственная армия Украины с оборонительным потенциалом может стать альтернативой направлению туда миротворческих сил Запада и гарантиям НАТО.

Роль НАТО в Европе, о которой надо договариваться со всеми участниками альянса. Томас Грэм считает, что России достаточно получить обязательства от США и нескольких стран НАТО о том, что они не поддержат продвижение альянса на восток.

Вопрос территорий. Первоначальное урегулирование, по мнению экс-чиновника, могло бы исходить из фактической линии соприкосновения и признания, что «каждая из сторон контролирует территории, которые другая считает своими».

Разморозка российских активов и восстановление Украины. Томас Грэм уточнил, что в обмен на ослабление санкций и разблокировку активов, Россия могла бы выделить определенный объем средств на восстановление районов Украины, разрушенных в результате конфликта.

Соблюдение прав русскоязычных граждан Украины и Украинской православной церкви.

Генсек НАТО Марк Рютте считает, что конфликт на Украине, скорее всего, завершится переговорами. Кремль уверяет, что Владимир Путин открыт к мирному урегулированию российско-украинского конфликта.

О позиции США — в материале «Ъ FM» «Дорогая передача».

