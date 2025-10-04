Экс-помощник Трампа описал возможный вариант соглашения по Украине

Он считает, что Россия и Украина могли бы согласовать базовые принципы будущего урегулирования, а после начать переговоры по всем аспектам «завершения украинского кризиса и стабилизации отношений» России и Запада.
Господин Грэм озвучил пять пунктов для обсуждения:
Гарантии безопасности по модели «вооруженного нейтралитета». Он считает, что собственная армия Украины с оборонительным потенциалом может стать альтернативой направлению туда миротворческих сил Запада и гарантиям НАТО.
Роль НАТО в Европе, о которой надо договариваться со всеми участниками альянса. Томас Грэм считает, что России достаточно получить обязательства от США и нескольких стран НАТО о том, что они не поддержат продвижение альянса на восток.
Вопрос территорий. Первоначальное урегулирование, по мнению экс-чиновника, могло бы исходить из фактической линии соприкосновения и признания, что «каждая из сторон контролирует территории, которые другая считает своими».
Разморозка российских активов и восстановление Украины. Томас Грэм уточнил, что в обмен на ослабление санкций и разблокировку активов, Россия могла бы выделить определенный объем средств на восстановление районов Украины, разрушенных в результате конфликта.
Соблюдение прав русскоязычных граждан Украины и Украинской православной церкви.
Генсек НАТО Марк Рютте считает, что конфликт на Украине, скорее всего, завершится переговорами. Кремль уверяет, что Владимир Путин открыт к мирному урегулированию российско-украинского конфликта.
