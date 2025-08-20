«У них вывезли ребенка (с Украины на Запад, — ред.), и хоть трава не растет. А это вот надо отслеживать каждого ребенка. Но дело в том, что сейчас так много структур на Украине, западных структур, занимается вывозом детей, что даже при всем желании киевская власть не сможет отследить их судьбу. Там десятки организаций, в первую очередь неправительственных, занимаются вывозом детей якобы для спасения из зоны боевых действий. Проследить это просто нереально, особенно если никто не хочет этим заниматься, особенно если в этом реально финансовая заинтересованность. Причем на самом высоком уровне, даже фонд Елены Зеленской, есть информация, что он тоже причастен к вывозу и торговле детьми. Увы, на таком высоком уровне это существует», — заявил Прозоров РИА Новости.