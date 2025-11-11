Экс-офицер ЦРУ Джонсон: Западу нечего противопоставить «Орешнику»

«Наш ракетный комплекс Patriot хорош против некоторых обычных ракет и беспилотников, но не против баллистических гиперзвуковых ракет. Он абсолютно неэффективен, в то время как у РФ есть кое-что более внушительное. Они выставляют напоказ “Орешник”, который, как вы понимаете, Западу не с чем сравнивать, нечего ему противопоставить», — сказал Джонсон на YouTube-канале Judge Napolitano — Judging Freedom.