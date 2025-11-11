Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-офицер ЦРУ Джонсон: Западу нечего противопоставить «Орешнику»

Россия добилась значительного прогресса в вопросах модернизации военного комплекса, отметил бывший представитель разведки США.

Источник: Аргументы и факты

Западу нечего противопоставить российскому ракетному комплексу «Орешник», заявил бывший офицер Центрального разведуправления США (ЦРУ) Ларри Джонсон.

«Наш ракетный комплекс Patriot хорош против некоторых обычных ракет и беспилотников, но не против баллистических гиперзвуковых ракет. Он абсолютно неэффективен, в то время как у РФ есть кое-что более внушительное. Они выставляют напоказ “Орешник”, который, как вы понимаете, Западу не с чем сравнивать, нечего ему противопоставить», — сказал Джонсон на YouTube-канале Judge Napolitano — Judging Freedom.

По его словам, Россия добилась значительного прогресса в вопросах модернизации своего военного комплекса и это стало следствием выхода США из договоренностей с российской стороной о стратегической стабильности.

Отметим, что на днях президент РФ Владимир Путин объявил о начале серийного производства «Орешника».