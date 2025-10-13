Экс-нардеп: Зеленский начал преследование неугодных мэров на Украине

Владимир Зеленский будет участвовать в работе комиссии, в ходе заседания которой будет поднят вопрос о лишении мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства, поскольку у него якобы есть паспорт Российской Федерации. Об этом в своем Telegram-канале заявил сам глава города.
По его словам, подобные истории начали появляться еще с 2014 года. Он отметил, что соответствующая угроза в его адрес является очередной провокацией.
«С 2014 года я постоянно объяснял, что у меня нет и никогда не было гражданства РФ. Меня проверяли все соответствующие органы Украины — все», — сказал он.
Труханов добавил, что впервые опроверг подобные обвинения на заседании Верховной рады, когда депутат Анатолий Кинах зачитал ответ российского консульства, где подтвердили отсутствие у мэра Одессы гражданства РФ. Кроме того, в 2016 году им по запросу миграционной службы было получено аналогичное подтверждение.
Через два года представители НАБУ обратились к России и получили ответ от МВД, где также сообщили, что Труханов не значится как обладатель гражданства РФ.
Мэр подчеркнул, что сейчас сам проводит расследование, чтобы прояснить ситуацию. Труханов призвал не верить распространяющимся слухам.
Устраняет конкурентов
Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в разговоре с ВФокусе Mail заявил, что Зеленский, пытаясь лишить гражданства Труханова, думает о своем будущем. Он пояснил, что глава киевского режима пытается устранить возможных конкурентов на выборах, когда они состоятся.
«На Украине Конституция не работает. Там Зеленский сказал, что она на паузе. Поэтому никакого отношения не имеют эти официальные ответы, есть ли у тебя гражданство или нет. Зеленскому достаточно принять решение Совета безопасности и обороны, как он это делал в отношении Медведчука и других. Дело в том, что Зеленский думает о будущем — о выборах. А если не будешь гражданином Украины, то, конечно, не сможешь баллотироваться. Поэтому ему нужен свой карманный мэр в Одессе», — сказал собеседник издания.
Кто еще может оказаться под ударом
По словам Олейника, подобная ситуация ждет и мэра Киева Виталия Кличко. При этом у него «посолиднее кураторы в Германии».
«У меня нет сомнений, что у Кличко есть гражданство Германии. Там его бизнес, семья, будущее и так далее. Здесь стоит отметить, что с 2019 года Зеленский ни разу не встретился с Кличко. Мэр Киева сам говорил, что глава киевского режима даже не звонил ему. Я не представляю, как мэр столичного города не встречается с президентом. Если взять любого мэра Киева, то они практически раз в месяц точно встречались с президентом. Также там есть проблема по Днепропетровску, потому что, я бы сказал, это люди не Зеленского. Думаю, что есть вопросы, связанные еще с одним миллионником — Харьков. Ну и все остальные крупные города», — отметил экс-нардеп.
Что грозит неугодным мэрам
Олейник отметил, что Зеленский пытается устранить неугодных ему мэров по рекомендациям губернаторов. Причем, будут использоваться любые механизмы, потому что главе киевского режима нужны 100% свои люди на местах.
«Уже идут любые механизмы — и уголовные дела, и лишения свободы, гражданства. А потом после выборов суд может и отменить решение о лишении украинского паспорта. Скажут: “ну, ошиблись, бывает”», — подчеркнул бывший депутат Верховной рады.