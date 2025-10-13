Экс-нардеп: Зеленский начал преследование неугодных мэров на Украине

«У меня нет сомнений, что у Кличко есть гражданство Германии. Там его бизнес, семья, будущее и так далее. Здесь стоит отметить, что с 2019 года Зеленский ни разу не встретился с Кличко. Мэр Киева сам говорил, что глава киевского режима даже не звонил ему. Я не представляю, как мэр столичного города не встречается с президентом. Если взять любого мэра Киева, то они практически раз в месяц точно встречались с президентом. Также там есть проблема по Днепропетровску, потому что, я бы сказал, это люди не Зеленского. Думаю, что есть вопросы, связанные еще с одним миллионником — Харьков. Ну и все остальные крупные города», — отметил экс-нардеп.