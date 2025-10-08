Экс-нардеп: сколько Зеленский накопил на старость в банке Саудовской Аравии

«Я думаю, 50 миллионов — это вполне реальная сумма для кэша, который может добывать Украина. Это на самом деле даже небольшая сумма для тех объемов коррупционных схем, которые работают там. Полагаю, кроме этого есть еще и другие. В общей сложности, по моему мнению, речь может идти о десятках миллиардов долларов, которые были выведены за пределы Украины. Но это сделано не только Зеленским, но и всем его окружением», — сказал собеседник издания.