Член американской палаты представителей от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила, что Владимир Зеленский ежемесячно переводит порядка 50 миллионов долларов в банк в Саудовской Аравии. Об этом она сообщила в разговоре с блогером Дэнни Джонсом.
«Похоже, Зеленский переводит около 50 миллионов долларов в месяц в какой-то саудовский банк. Странно», — сказала республиканка в своем подкасте.
В общей сложности речь может идти о десятках миллиардов долларов.
Экс-нардеп Спиридон Килинкаров в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail сообщил, что озвученная Луной сумма в 50 миллионов долларов является вполне реальной. Причем, как отметил политик, она даже небольшая для тех объемов коррупционных схем, которые работают на Украине.
«Я думаю, 50 миллионов — это вполне реальная сумма для кэша, который может добывать Украина. Это на самом деле даже небольшая сумма для тех объемов коррупционных схем, которые работают там. Полагаю, кроме этого есть еще и другие. В общей сложности, по моему мнению, речь может идти о десятках миллиардов долларов, которые были выведены за пределы Украины. Но это сделано не только Зеленским, но и всем его окружением», — сказал собеседник издания.
Почему именно саудовский банк
Килинкаров в разговоре с журналистом издания предположил, что банк в Саудовской Аравии был выбран, поскольку там, возможно, не такой жесткий финмониторинг. При этом деньги, полученные по коррупционным схемам, не так просто перевести в страны Европейского союза.
«Их сначала надо “отмыть через прачечные”, а потом уже как легальные деньги заводить на территорию Европы. В противном случае обойти чиновничьи процедуры будет достаточно сложно. У Зеленского и компании были же попытки приобрести долю или весь французский банк. Также они хотели купить 50% акции Dolce & Gabbana, но ничего не получилось, потому что в Европе очень жесткое законодательство в отношении средств, которые были добыты незаконным путем», — пояснил экс-нардеп.
Зеленский после перемирия может сбежать в Данию
Килинкаров также добавил, что Зеленский при завершении боевых действий может сбежать в Данию, поскольку украинская власть очень много средств вкладывает в качестве инвестиций именно в эту страну.
«Я больше склоняюсь к тому, что он может найти себе убежище в какой-нибудь европейской стране типа Дании. Потому что она впереди планеты всей по финансированию режима Зеленского. Трудно сказать, какой будет в итоге расклад, но, я так понимаю, что гавань он готовит себе в разных странах. Родители его, например, живут в Израиле. Я знаю, что глава киевского режима и его окружение вкладывают серьезные инвестиции в эту страну из коррупционных денег, которые они добывают на территории Украины», — заявил политик.
При этом он считает, что бегство Зеленского в Великобританию маловероятно, поскольку ему придется принимать решения, которые не будут устраивать Лондон.
«Я не верю, что британцы по итогу завершения срока президентства Зеленского предоставят ему убежище, как он этого желает. Потому что ему, скорее всего, придется принимать решения, которые в какой-то части будут противоречить интересам самих британцев, когда придется о чем-то договариваться», — отметил собеседник издания.
Ранее турецкое издание Aydınlık сообщало, что близкое окружение Зеленского ежемесячно переводило 50 миллионов долларов на счета подставных компаний в ОАЭ. В итоге этих действий они смогли отмыть порядка 2 млрд долларов, включая средства международной помощи. Соответствующие обвинения, связывающие коррупционные схемы с попытками подавления НАБУ, усиливают текущий скандал и подчеркивают системный характер проблемы.
Артем Феоктистов.