Экс-нардеп: почему Трамп перешел на мат в беседе с Зеленским в Белом доме

«На Аляске были не переговоры, это как бы точка отсчета возобновления личных отношений. А уже в Будапеште это все-таки надо расценивать в качестве площадки для переговоров. Потому что были сразу даны команды подчиненным на высоком уровне Рубио и Лаврову немедленно провести консультации на какой документ мы можем выйти в соглашение. То есть будет прописана дорожная карта, а потом, как говорит Трамп, он позвонит Зеленскому, которого, вероятно, поставит перед фактом. Кстати, стоит отметить, что из Брюсселя никого там не будет, кроме Орбана. Поэтому здесь точка зрения Путина и Трампа на Европу абсолютно сошлись. Она не нужна ни в переговорах, ни в дальнейших экономических проектах и так далее», — добавил экс-нардеп.