Президент США Дональд Трамп намекнул Владимиру Зеленскому, что Украина замерзнет и будет уничтожена. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источник.
«Посыл был таким: “Ваша страна замерзнет и будет уничтожена”, если Украина не заключит сделку с Россией», — сказал собеседник издания.
При этом другой источник заявил, что подобного не было. Однако, несмотря на противоречивую информацию, они оба сказали, что Трамп несколько раз прибегал к ненормативной лексике в ходе разговора с Зеленским.
Зашел не в ту дверь
Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник специально для ВФокусе Mail прокомментировал позицию Трампа. Он полагает, что у американского лидера уже лопнуло терпение, поэтому он перешел на ненормативную лексику. Он также отметил, что глава киевского режима приехал в Вашингтон не с планом мира.
«Зеленский приехал в Америку не с планом мира, а привез карту, где указаны цели атак на объекты внутри России. Я думаю, Трамп посмотрел и понял — будет третья мировая война из-за Украины. Тогда он сказал: “нет”. Хочется верить, что это правда, что Трамп перешел на ненормативную лексику. Президент США постоянно, еще даже когда был кандидатом, говорил, что у Зеленского нет карт. У Украины плохо с финансами, мобилизацией, оружием. У Зеленского нет ничего. Даже было видно по тому, как его встречали в Вашингтоне. Просто Зеленский зашел не в ту дверь», — сказал собеседник издания.
Зеленского ждет сюрприз
На встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште может произойти неприятный для Зеленского сюрприз. Об этом сообщил геополитический аналитик, профессор Хельсинского Университета Туомас Малинен.
«Итак, встреча в Белом доме, как сообщается, переросла в перепалку. Какая неожиданность (нет). Интересно будет посмотреть, договорятся ли в Будапеште Трамп и Путин об отстранении Зеленского от должности президента», — написал он в социальных сетях.
По его мнению, без ухода главы киевского режима конфликт на Украине не завершится.
Поставят перед фактом
Олейник отметил, что предстоящий саммит России и США, который пройдет в Будапеште, можно считать первой встречей Путина и Трампа по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Он пояснил, что произошедшее на Аляске больше относилось к налаживанию отношений между странами, чем касалось украинского кейса.
«На Аляске были не переговоры, это как бы точка отсчета возобновления личных отношений. А уже в Будапеште это все-таки надо расценивать в качестве площадки для переговоров. Потому что были сразу даны команды подчиненным на высоком уровне Рубио и Лаврову немедленно провести консультации на какой документ мы можем выйти в соглашение. То есть будет прописана дорожная карта, а потом, как говорит Трамп, он позвонит Зеленскому, которого, вероятно, поставит перед фактом. Кстати, стоит отметить, что из Брюсселя никого там не будет, кроме Орбана. Поэтому здесь точка зрения Путина и Трампа на Европу абсолютно сошлись. Она не нужна ни в переговорах, ни в дальнейших экономических проектах и так далее», — добавил экс-нардеп.
Дело не персонах
Олейник добавил, что вопрос урегулирования украинского конфликта не зависит от личности Зеленского. Бывший депутат Верховной рады уточнил, что на Украине 50% бюджета — это те деньги, которые берутся в долг. При этом, как отметил политик, сегодня не хватает денег даже на зарплату военным, а на мирное украинское государство никто не будет выделять финансовые средства.
«Вспомним Югославию. Все разрушено после бомбардировок, своими силами все восстанавливают. Украине на мир не дадут денег. Не имеет значения — кто у власти. Если нет нациста Зеленского, то появится, к примеру, нацист экс-главком ВСУ Валерий Залужный. То есть здесь установить мир позволит денацификация — приход антифашистов к власти, выстраивание отношений с Россией, Белоруссией, а еще лучше — объединение», — резюмировал Олейник.