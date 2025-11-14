Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал Владимира Зеленского остановить поток украинских беженцев в Германию. Его слова приводит издание Die Welt.
«Он должен сделать так, чтобы украинцы служили своей стране, а не приезжали в Германию», — сказал канцлер.
Мерц также подчеркнул, что Германию не устраивает растущее число украинских беженцев.
Кроме того, он подтвердил намерения правительства снизить выплаты для переселенцев. В частности, украинцы теперь не смогут получать гражданские пособия.
Остановить не получится
Политик, бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail подчеркнул, что у Зеленского никак не получится остановить поток украинских беженцев в Германию и другие европейские страны. Он уточнил, что главе киевского режима придется в таком случае принимать очень серьезные решения, которые приведут к непредсказуемым последствиям.
«Я уверен, что это сделать практически очень сложно. Нужно принимать определенные решения, усиливать мобилизацию внутри страны и брать категорию людей 18 лет — фактически детей. Но это может быть чревато очень серьезными политическими последствиями. Он не случайно от этого всего отплевывается. Это элементарно могут быть какие-то бунты среди населения», — сказал собеседник издания.
Станет только хуже
Килинкаров отметил, что если брать категорию 18−22 лет, то при попытке Зеленского ограничить украинских граждан в выезде за границу сразу же начнут уезжать люди еще более молодого возраста.
«Кроме людей в категории 18−22 выезжают и люди, которые уже подходят к этому возрасту. Проблема просто в том, что не видно конца боевым действиям. Если бы люди понимали какой-то алгоритм урегулирования конфликта, то, может быть, они бы своих детей в возрасте условно 20 лет никуда бы не увозили. А в условиях, если будет риск отмены этого решения, то вывезут не просто эту категорию людей, а уже и 15-летних», — сообщил экс-нардеп.
Немцы сами проморгали
По словам политика, немецкие власти также виноваты в том, что к ним идет большой наплыв украинских беженцев. При этом Мерц использует сложившуюся ситуацию в своих целях, считает Килинкаров.
«Я думаю, что у классических немецких политических партий произошел провал, поскольку они сами проморгали историю с миграцией. Мерц с такими заявлениями пытается вернуть часть своего электората, который ушел именно по этой причине. Это их внутренняя политика. Я не уверен в том, что они смогут это сделать. Но политически они все же будут об этом заявлять», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.
Правительство Украины в конце августа текущего года разрешило выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Украинские СМИ позднее писали, что молодые люди массово выезжают из страны, а видео с успешным побегом заполнили социальные сети.