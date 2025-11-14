Экс-нардеп: остановит ли Зеленский поток украинских беженцев в Европу

«Кроме людей в категории 18−22 выезжают и люди, которые уже подходят к этому возрасту. Проблема просто в том, что не видно конца боевым действиям. Если бы люди понимали какой-то алгоритм урегулирования конфликта, то, может быть, они бы своих детей в возрасте условно 20 лет никуда бы не увозили. А в условиях, если будет риск отмены этого решения, то вывезут не просто эту категорию людей, а уже и 15-летних», — сообщил экс-нардеп.